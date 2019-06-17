17 июня 2019 года

«Рыбные» моногорода и соцгарантии – в фокусе внимания МРФ-2019

На форуме в Санкт-Петербурге обсудят включение рыбацких поселений в госпрограмму комплексного развития сельских территорий и механизмы реализации трехстороннего отраслевого соглашения. Модератором сессии выступит сенатор Сергей Митин.

11 июля в рамках деловой программы III Международного рыбопромышленного форума пройдет круглый стол «Рыболовство: социальное измерение как фактор развития территорий». Его участники обсудят, способны ли развиваться «рыбные» моногорода, что необходимо сделать для создания социальной инфраструктуры в труднодоступных регионах и как улучшить условия труда и жизни рыбаков.

Сейчас для многих приморских территорий рыбное хозяйство является основой социально-экономического развития. Необходимость переработки уловов на берегу ведет к созданию заводов и социальной инфраструктуры. Однако сезонность рыбного промысла создает ряд проблем, связанных с периодической недозагруженностью или наоборот нехваткой как производственных мощностей, так и специалистов, рассказали Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ. Это мешает устойчивому поступательному развитию регионов.

В июне правительство утвердило госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020–2025 гг. общим объемом финансирования 2,3 трлн рублей. Она направлена на повышение занятости и благосостояния сельского населения, формирование комфортных и благоприятных условий проживания, обеспечение транспортной доступности, развитие телекоммуникационной, инженерной и социальной инфраструктуры села.

В числе приоритетных территорий госпрограммы – Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа, Республика Крым, Севастополь, Калининградская область, а также регионы, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны России. Это значит, что рыбацкие поселения тоже могут быть включены в программу.

Первый зампред Комитета по аграрно-промышленному комплексу и природопользованию Совета Федерации Сергей Митин подчеркнул, что рыболовство как составляющая часть сельского хозяйства является одним из основополагающих факторов ускоренного развития экономики России, которые позволяют создавать новые рабочие места и обеспечивать продовольственную безопасность страны. «Вопросы устойчивого развития сельских территорий и социальной сферы села постоянно находятся в центре внимания Совета Федерации и профильного комитета», – заверил сенатор.

По мнению замглавы Минсельхоза – руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, программа обновления береговой переработки, которая реализуется с помощью механизма инвестиционных квот, будет способствовать созданию новых рабочих мест и росту выпуска продукции высокого качества в первую очередь для местного населения.

Дополнительным стимулом для прибрежного рыболовства, с точки зрения ведомства, может стать и надбавка к квоте для рыбаков, если они поставляют уловы на берег в свежем и охлажденном виде. «Комплекс стимулирующих мер, как мы ожидаем, даст импульс развития регионам, повысит качество жизни и сократит миграционные потоки в крупные города», – отметил Илья Шестаков.

Способствовать решению вопросов, связанных с социально-трудовыми отношениями и уровнем зарплат, профессиональным образованием и охраной здоровья работников на производстве, призвано трехстороннее отраслевое соглашение по организациям рыбного хозяйства. Этот документ Росрыболовство, Общероссийское объединение работодателей рыбной отрасли и ЦК Российского профсоюза работников рыбного хозяйства планируют подписать в рамках III Международного рыбопромышленного форума. Механизмы реализации соглашения также будут обсуждаться в рамках круглого стола.

По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, дополнительное финансирование, улучшение условий жизни и труда – основополагающие факторы для развития «рыбных» моногородов. На этом сегодня сфокусированы усилия общественных организаций и госрегулятора.

«Подписание трехстороннего соглашения способно качественно изменить подход к обеспечению условий труда рыбаков. Включение рыбацких поселений в госпрограмму развития сельских территорий поможет с решением вопросов, связанных с улучшением качества жизни и созданием необходимой социальной инфраструктуры. Все это обеспечит эффективное развитие рыбацких регионов и отрасли в целом», – считает Герман Зверев.

Fishnews