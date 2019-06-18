18 июня 2019 года

Дальнему Востоку разработали нацпрограмму

Правительство России рассмотрит национальную программу развития Дальнего Востока. Программа предусматривает ряд мер по стимулированию экономики. Для главных отраслей, включая рыбную, предусмотрены особые условия инвестирования.

Минвостокразвития внесло на рассмотрение правительства Национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 г. и на перспективу до 2035 г. Предполагается, что программа будет подписана на Восточном экономическом форуме. Напомним, что ВЭФ должен пройти во Владивостоке 4-6 сентября 2019 г.

Как отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, программа не дублирует национальные проекты, а дополняет их. Она состоит из трех разделов: экономика, инфраструктура, социальный блок.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, за период действия программы будет разработан целый комплекс мер по стимулированию экономики. Так, предполагается до 2028 г. действие механизма снижения до среднероссийского уровня тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей Дальнего Востока. Для резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток планируется ввести дополнительные налоговые преференции. На весь срок реализации инвестпроектов – установить таким компаниям тарифы на услуги естественных монополий.

Вместе с тем, как рассказал заместитель министра Александр Крутиков, для ключевых отраслей экономики Дальневосточного региона предлагается определить особые условия инвестирования. В число этих отраслей вошли рыбная промышленность, в том числе аквакультура.

В рамках нацпрограммы предусмотрен механизм поддержки действующих предприятий. Это налоговые льготы в объеме инвестиций в модернизацию, сообщил замминистра.

Помимо общих экономического и социального раздела в национальной программе выделены разделы по каждому региону. «В каждом из них сформулированы конкретные инвестиционные проекты, которые будут реализованы до 2025 года и будут получать соответствующие меры поддержки», – рассказал Александр Крутиков.

Fishnews