18 июня 2019 года

Президента спрашивают о морском мусоре

Прямую линию глава государства Владимир Путин начнет в полдень 20 июня. Вопросы президенту можно направить заранее. Одно из обращений поднимает проблему загрязнения океана.

Задать вопрос главе государства можно в том числе через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Как сообщает корреспондент Fishnews, граждане интересуются в том числе решением экологических проблем.

Автор одного из обращений напомнил о катастрофическом загрязнении Мирового океана, плавающих «мусорных островах». «Чем и как может помочь Россия мировому сообществу в очистке океанов от мусора?» – спрашивают у президента.

В последние годы в мире все активнее поднимают проблему загрязнения морей, в том числе пластиком. Мелкие частицы пластмассы нашли даже в глубинах Арктики – на шельфе моря Лаптевых. Экологи отмечают, что пластик попадает в организмы водных обитателей, в том числе рыб и китов.

Еще в 2017 г. под эгидой Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) была запущена всемирная кампания по борьбе с морским мусором. Новую стратегию борьбы с пластиковыми отходами разрабатывает Евросоюз. В ЕС отмечают, что если немедленно не изменить культуру производства и использования пластмасс, то к 2050 г. в океане будет больше пластика, чем рыбы.

В ноябре прошлого года на Восточноазиатском саммите (ВАС) лидеры 18 стран сделали совместное заявление по борьбе с пластиковым мусором в море. В частности, планируется принимать стимулирующие меры для сокращения потребления пластика, а также искать ему экологически безопасные альтернативы.

Непосредственно в России Министерство природных ресурсов и экологии готовит законопроект о запрете одноразовой пластиковой посуды. Еще одну экологическую инициативу выдвинул первый зампредседателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов – запретить использование полиэтиленовых пакетов с 2025 г.

Fishnews