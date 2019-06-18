18 июня 2019 года

Рыболовам Приморья открыли доступ к лососю и крабу

Теперь рыбаки-любители Приморского края могут без путевок, бесплатно, добывать горбушу, кету и симу – в пределах суточных норм. Также для региона прописаны лимиты по различным крабам.

Эти нормы предусмотрены в новых правилах рыболовства для Дальневосточного бассейна. Как сообщает корреспондент Fishnews, жителям и гостям края можно поймать в сутки две горбуши и по одной кете и симе. Суточные лимиты по крабам следующие: волосатый четырехугольный, камчатский, синий, колючий – по одному экземпляру, крабы-стригуны – три особи.

При этом бесплатный любительский лов лососей и крабов в регионе разрешен только в прибрежье в специально отведенных местах. Эти акватории расположены в заливе Петра Великого, Лазовском, Ольгинском, Кавалеровском и Дальнегорском районах. Действуют запретные периоды: для симы – с 1 августа по 1 мая, для крабов - с 1 ноября по 1 мая и с 1 июня по 31 июля. Кроме того, нельзя ловить самок крабов всех видов.

Рыбу без путевок можно добывать удочкой и спиннингом – на крючок с наживкой, блесну или воблер, а также ружьем для подводной охоты. Для лова крабов правила разрешают использовать плоский поддон (обруч с натянутой на него делью) либо многоугольный складывающийся диаметром до 1 м – не более двух поддонов на плавсредство в подзоне Приморье в морских водах, примыкающих к территории края. Кроме того, краболовы-любители могут ловить с помощью шнура (лесы) с приманкой – до 10 орудий на человека.

Fishnews