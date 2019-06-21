21 июня 2019 года

Для рыбалки сетями написали правила

Особенности оборота и применения жаберных сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока при любительском рыболовстве предложил Минсельхоз. Использовать разрешат только поставленные на учет и промаркированные орудия.

Федеральный закон о любительском рыболовстве вступит в силу с начала 2020 г. Использование сетных орудий добычи будет запрещено, но законодатели сделали исключение для районов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Предусмотрено, что орудия лова подлежат учету и обязательной поштучной маркировке, а информация о них должна вноситься в специальный реестр.

Проект постановления правительства об учете, предложенный Минсельхозом, ранее появился на портале regulation.gov.ru. Согласно документу, учету будут подлежать жаберные сети, сачки и подхваты, сетные ловушки. Также предложен порядок маркировки орудий лова и требования к ней.

Теперь на портале опубликовали новый проект постановления – утверждающий положение об особенностях оборота и применения жаберных сетей при любительском рыболовстве. Как сообщает корреспондент Fishnews, правила предназначены для жителей Амурской, Мурманской, Архангельской, Тюменской, Томской, Челябинской, Свердловской, Курганской, Омской, Новосибирской, Магаданской, Сахалинской, Иркутской областей, республик Коми, Карелия, Саха (Якутия), Бурятия, Алтай, Алтайского, Красноярского, Камчатского, Хабаровского, Забайкальского, Приморского краев, Чукотского автономного округа, Еврейской автономной области.

Предусматривается, что в этих регионах, а также в прилегающих внутренних морских водах и территориальном море можно рыбачить жаберными сетями для личных потребностей. При этом необходимо соблюдать ограничения, прописанные в бассейновых правилах для любительской рыбалки. Использовать жаберные сети разрешат только тем гражданам, которые поставили их на учет и поштучно промаркировали. При этом нужно будет иметь при себе документы – удостоверяющие личность и дающие право на приобретение сетей. Находиться на водоемах и в прибрежье с неучтенными и немаркированными сетями будет нельзя.

Согласно проекту, продажу жаберных сетей разрешат в муниципальных районах, определяемых властями субъектов Федерации. При этом в регионах смогут устанавливать ограничения времени, условия и места торговли такими орудиями лова.

Общественное обсуждение документа продлится до 4 июля.

Fishnews