21 июня 2019 года

Рыболовство и аквакультуру Дальнего Востока хотят «подружить»

На Дальнем Востоке предлагается разрешить осуществление аквакультуры на рыболовных участках, сообщило Минвостокразвития. Таким образом планируется повысить инвестиционную привлекательность отрасли.

Ранее проект Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 г. и на перспективу до 2035 г. Минвостокразвития внесло на рассмотрение правительства. Для ключевых отраслей экономики региона предлагается определить особые условия инвестирования. В число этих отраслей вошли рыбная промышленность, в том числе аквакультура.

Для повышения инвестиционной привлекательности отрасли предлагается, в частности, «снять ограничение на осуществление аквакультуры на рыболовных участках», сообщили Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития.

Инициативы по использованию одних и тех же участков для аквакультуры и промысла выдвигались и ранее. Так, в декабре 2016 г. с соответствующим предложением выступило Минвостокразвития. «Сегодня это напрямую запрещено законом, - обратили внимание в министерстве. - Из-за этого, например, аквакультура не развивается на Сахалине, где практически вся прибрежная акватория передана для рыболовства и фактически используется 3-4 месяца в году».

В марте 2017 г. изменения в Земельный кодекс РФ и федеральный закон об аквакультуре подготовил Минсельхоз. Предлагалось позволить рыбопромышленным организациям использовать свободную часть акватории рыбопромысловых участков для индустриальной аквакультуры. Таким образом планировалось создать основы для опережающего развития рыбоводства в стране, в том числе на Дальнем Востоке.

Fishnews