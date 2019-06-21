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Переработка минтая на камчатском береговом заводе

Минвостокразвития рассказало об инициативах

По поручению президента на федеральном уровне готовят Национальную программу развития Дальнего Востока. Для повышения инвестиционной привлекательности рыбной промышленности предлагается несколько специальных мер.

В июне Минвостокразвития сообщило, что внесло Национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 г. и на перспективу до 2035 г. на рассмотрение в правительство.

Как рассказали в министерстве, документ состоит из трех разделов: экономика, инфраструктура, социальный блок.

Для ключевых отраслей экономики Дальневосточного региона предлагается установить особые условия инвестирования, чтобы стимулировать приток вложений.

В рыбной промышленности основная задача – дальнейшее увеличение объема переработки водных биоресурсов на территории Дальнего Востока, рассказали в пресс-службе Минвостокразвития, отвечая на запрос Fishnews.

Ведомство сообщило, какие меры предлагаются для повышения инвестиционной привлекательности рыбной промышленности.

Первая инициатива – предусмотреть вычет из суммы сбора за пользование водными биоресурсами в объеме инвестиций в перерабатывающие мощности на территории Дальнего Востока.

Напомним, что уже несколько лет готовятся изменения Налогового кодекса по ставкам сбора за пользование ВБР. На совещании 4 июня замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что проект планируется рассмотреть в правительстве.

Вариант изменений, который Минсельхоз ранее представил для обсуждения отраслевой общественности, предусматривает вычеты для трех случаев: производство на судах продукции по определенному перечню, рыболовство с использованием новых судов, прибрежное рыболовство.

Вторая инициатива – ввести механизм субсидирования процентной ставки по кредитам, привлеченным на реализацию проектов по локализации рыбоперерабатывающего оборудования на территории Дальнего Востока.

Третья инициатива – ввести требование по реализации отдельных видов рыбной продукции, произведенной в Дальневосточном регионе, через электронную биржу.

Четвертая инициатива – снять ограничение на осуществление аквакультуры на рыболовных участках. Законопроекты в этой сфере ранее уже предлагались для развития аквакультурного направления.

В целом для повышения инвестиционной привлекательности обрабатывающей промышленности на Дальнем Востоке предлагается ввести механизм специального вычета. Речь идет об объеме инвестиций в модернизацию действующего обрабатывающего предприятия из разницы между наибольшим налоговым потоком (налогов на прибыль и имущество организации и земельного налога), уплаченным предприятием в течение 3 лет, предшествующих модернизации производства, и налоговым потоком, формирующимся после модернизации предприятия.

Нацпрограмму ждут к ВЭФ

Подготовить Национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 г. и на перспективу до 2035 г. поручил правительству глава государства Владимир Путин. Об этом было заявлено на ВЭФ в прошлом году.

«Учитывая значение такой национальной программы, она будет утверждена указом президента России», – сказал тогда президент.

По словам главы государства, программа должна объединить мероприятия национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов.

Предполагается, что Национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 г. станет основной темой пятого Восточного экономического форума, который пройдет 4-6 сентября во Владивостоке.

«Мы планируем, что программа будет подписана там, где президент России Владимир Путин дал поручение ее подготовить, – на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре. Все делаем, чтобы так и получилось», – заявил по этому поводу глава Минвостокразвития Александр Козлов.

Fishnews

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