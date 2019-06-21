21 июня 2019 года

Минвостокразвития рассказало об инициативах

По поручению президента на федеральном уровне готовят Национальную программу развития Дальнего Востока. Для повышения инвестиционной привлекательности рыбной промышленности предлагается несколько специальных мер.

В июне Минвостокразвития сообщило, что внесло Национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 г. и на перспективу до 2035 г. на рассмотрение в правительство.

Как рассказали в министерстве, документ состоит из трех разделов: экономика, инфраструктура, социальный блок.

Для ключевых отраслей экономики Дальневосточного региона предлагается установить особые условия инвестирования, чтобы стимулировать приток вложений.

В рыбной промышленности основная задача – дальнейшее увеличение объема переработки водных биоресурсов на территории Дальнего Востока, рассказали в пресс-службе Минвостокразвития, отвечая на запрос Fishnews.

Ведомство сообщило, какие меры предлагаются для повышения инвестиционной привлекательности рыбной промышленности.

Первая инициатива – предусмотреть вычет из суммы сбора за пользование водными биоресурсами в объеме инвестиций в перерабатывающие мощности на территории Дальнего Востока.

Напомним, что уже несколько лет готовятся изменения Налогового кодекса по ставкам сбора за пользование ВБР. На совещании 4 июня замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что проект планируется рассмотреть в правительстве.

Вариант изменений, который Минсельхоз ранее представил для обсуждения отраслевой общественности, предусматривает вычеты для трех случаев: производство на судах продукции по определенному перечню, рыболовство с использованием новых судов, прибрежное рыболовство.

Вторая инициатива – ввести механизм субсидирования процентной ставки по кредитам, привлеченным на реализацию проектов по локализации рыбоперерабатывающего оборудования на территории Дальнего Востока.

Третья инициатива – ввести требование по реализации отдельных видов рыбной продукции, произведенной в Дальневосточном регионе, через электронную биржу.

Четвертая инициатива – снять ограничение на осуществление аквакультуры на рыболовных участках. Законопроекты в этой сфере ранее уже предлагались для развития аквакультурного направления.

В целом для повышения инвестиционной привлекательности обрабатывающей промышленности на Дальнем Востоке предлагается ввести механизм специального вычета. Речь идет об объеме инвестиций в модернизацию действующего обрабатывающего предприятия из разницы между наибольшим налоговым потоком (налогов на прибыль и имущество организации и земельного налога), уплаченным предприятием в течение 3 лет, предшествующих модернизации производства, и налоговым потоком, формирующимся после модернизации предприятия.

Нацпрограмму ждут к ВЭФ

Подготовить Национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 г. и на перспективу до 2035 г. поручил правительству глава государства Владимир Путин. Об этом было заявлено на ВЭФ в прошлом году.

«Учитывая значение такой национальной программы, она будет утверждена указом президента России», – сказал тогда президент.

По словам главы государства, программа должна объединить мероприятия национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов.

Предполагается, что Национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 г. станет основной темой пятого Восточного экономического форума, который пройдет 4-6 сентября во Владивостоке.

«Мы планируем, что программа будет подписана там, где президент России Владимир Путин дал поручение ее подготовить, – на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре. Все делаем, чтобы так и получилось», – заявил по этому поводу глава Минвостокразвития Александр Козлов.

Fishnews