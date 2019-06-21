21 июня 2019 года

Электронную подачу ССД закрепят для всех бассейнов

Возможность подачи судовых суточных донесений в форме электронного документа будет предусмотрена в правилах рыболовства для всех рыбохозяйственных бассейнов, рассказал руководитель ЦСМС Артем Вилкин.

Напомним, что в новых правилах рыболовства для Дальневосточного бассейна предусмотрели два способа передачи судовых суточных донесений. Первый – в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью, второй – с использованием иных доступных средств и каналов связи, в том числе факса, электронной почты, телефона, голосовой радиосвязи.

Такие нормы будут предусмотрены по всем правилам рыболовства, рассказал Fishnews начальник ЦСМС Артем Вилкин. Для передачи судовых суточных донесений предназначен электронный промысловый журнал.

Сейчас Центр системы мониторинга рыболовства и связи участвует в работе по согласованию объединенного законопроекта об ЭПЖ и электронных разрешений на вылов.

Руководитель ЦСМС призвал рыбаков пробовать подавать ССД через электронный промысловый журнал. «На наш взгляд, сейчас есть уникальная возможность, чтобы рыбаку попробовать работать через электронный промысловый журнал», – отметил Артем Вилкин.

Fishnews