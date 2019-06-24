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Суд: Росрыболовство сделало все возможное по «японской квоте»

Росрыболовство обжаловало предупреждение ФАС по распределению квот добычи в экономзоне Японии. Правоту рыбного ведомства признали суды трех инстанций.

В 2018 г. Федеральная антимонопольная служба сообщила, что выдала предупреждение Росрыболовству. Вопросы у ФАС вызвала организация работы российских рыбаков на промысле сардины-иваси, скумбрии и анчоуса в исключительной экономической зоне Японии. При этом антимонопольщики ссылались на жалобы рыбохозяйственных организаций.

ФАС предупредила Росрыболовство, что нужно до 1 июля 2018 г. установить конкурентный порядок сбора заявок от рыбаков, установить требования к срокам подачи обращений, к срокам их перенаправления между органами власти и срокам направления заявок иностранному государству.

Федеральное агентство по рыболовству обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании предупреждения ФАС недействительным. Дело рассмотрено в ноябре 2018 г., Росрыболовство его выиграло: суд пришел к выводу, что ведомство «осуществило все возможные действия в рамках действующего законодательства, направленные на урегулирование возникшей ситуации».

Так, говорится в судебном решении, в марте 2018 г. Росрыболовство направило в Минсельхоз предложения по методикам для организации аукциона, сообщает корреспондент Fishnews.

Суд указал и на то, что предписание нарушило права и законные интересы федерального агентства, поскольку на Росрыболовство возлагаются обязанности, которые не находятся в сфере его полномочий. Ведомство вправе лишь направлять в министерство предложения по проектам нормативных правовых актов.

Арбитражный суд Москвы признал предупреждение Федеральной антимонопольной службы недействительным. Девятый арбитражный апелляционный суд, а в июне 2019 г. и Арбитражный суд Московского округа такое решение поддержали.

Fishnews

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