05 июня 2018 года

ФАС усмотрела нарушения в распределении объемов иваси

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение Росрыболовству. По мнению надзорного органа, разрешения на вылов сардины-иваси, скумбрии и анчоуса в японских водах предоставлялись на неконкурентной основе.

В Управление контроля строительства и природных ресурсов ФАС России из Аппарата полномочного представителя президента в ДФО поступили обращения рыбохозяйственных организаций. Они заявляли о неправомерных действиях Федерального агентства по рыболовству при организации промысла в исключительной экономзоне Японии в 2017 г.

Антимонопольное ведомство установило, что в Росрыболовство поступило всего пять заявок на ведение промысла дальневосточной сардины (иваси), скумбрии и анчоуса в японской ИЭЗ. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАС, заявки компаний «Лунтос», «Тралфлот» и «Софко» были оперативно рассмотрены в агентстве и поступили на следующий же день в представительство Росрыболовства в Японии. А заявки организаций «Интеррыбфлот» и «Поларис» были переданы в представительство спустя 14 календарных дней.

Ввиду отсутствия предельных сроков для сбора заявок, ключевым фактором для получения разрешений стала очередность подачи заявок, отметили в антимонопольной службе. В результате весь объем, выделенный японской стороной, был распределен между компаниями «Лунтос» (10 тыс. тонн), «Софко» (2,55 тыс. тонн) и АО «Тралфлот» (11,1 тыс. тонн).

«Действующее законодательство не регламентирует порядок распределения международных квот в рассматриваемом случае, а именно при отсутствии данных об объеме добытых водных биоресурсов за предшествующих 9 лет. При этом ситуация усугубляется отсутствием правового акта, определяющего, в том числе сроки подачи таких заявок, их рассмотрение и дальнейшее движение. Этот вопрос поднимался на совещании у зампредседателя Правительства России - полпреда президента Российской Федерации в ДВФО еще в июне прошлого года, на котором было дано поручение подготовить предложения по изменению НПА», - подчеркнул заместитель руководителя ФАС Рачик Петросян.

В действиях Росрыболовства, в том числе в произвольном установлении срока для направления заявок японской стороне (от 1 до 14 дней), антимонопольное ведомство усмотрело признаки нарушения части 1 статьи 15 закона «О защите конкуренции».

До 1 июля федеральному агентству надлежит установить конкурентный порядок сбора и рассмотрения заявок компаний, намеревающихся осуществлять промысел в районах действия международных договоров России в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Также Росрыболовство должно установить требования к срокам подачи и перенаправления заявок между органами власти, задействованными в порядке распределения квот.

Fishnews