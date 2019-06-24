24 июня 2019 года

Владимир Путин продлил продовольственное эмбарго

Президент Владимир Путин подписал указ о продлении действия антисанкций. В качестве таких мер уже несколько лет предусматриваются ограничения на поставки пищевой продукции из ряда стран.

Опубликован указ президента от 24 июня 2019 г. № 293 «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ». Документ вступил в силу со дня подписания.

Действие антисанкций продлено на 2020 г. При этом правительство по-прежнему сможет при необходимости предложить изменение сроков, сообщает корреспондент Fishnews.

Кабмин должен обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление мер, необходимых для реализации президентского указа.

Напомним, что по действующему постановлению правительства от 7 августа 2014 г. № 778, до конца 2019 г. запрещен ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, странами происхождения которых являются США, государства Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. В санкционный список входит в том числе и продукция из водных биоресурсов.

Во время прямой линии 20 июня Владимир Путин заявил, что санкции в отношении России по многим направлениям мобилизовали нашу страну. При этом президент уже по традиции сослался на успехи АПК.

Fishnews