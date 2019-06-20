20 июня 2019 года

Планку по экспорту продукции АПК президент считает достижимой

Санкции в отношении России по многим направлениям мобилизовали нашу страну, заявил президент Владимир Путин. В пример он привел развитие АПК и назвал планы по увеличению поставок сельхозпродукции до 45 млрд долларов вполне достижимыми.

В результате санкций Россия с 2014 г. недополучила около 50 млрд долларов, Евросоюз потерял 240 млрд долларов, США – 17 млрд долларов, Япония – 27 млрд долларов, заявил Владимир Путин на прямой линии 20 июня. Экономические потери отражаются на рабочих местах в этих странах, также они лишаются российского рынка, отметил президент.

Российская экономика, по словам Владимира Путина, приобрела и положительный опыт. «Вот эти потери я назвал наши, они приблизительные, и тем не менее, допустим, мы с ними согласились. Но кое-что мы и получили», - сказал президент. К таким результатам он отнес решения по развитию в высокотехнологичных сферах. Потребовалось развивать и те направления, в которых у нашей страны раньше не было компетенций, заявил глава государства и привел в пример морское двигателестроение.

Традиционно, говоря об успехах российских производителей, Владимир Путин отметил агропромышленный комплекс. «Если бы десять лет назад сказали, что мы будем экспортировать, как в прошлом году, сельхозпродукции на 25,7 млрд долларов – мы бы рассмеялись в лицо тому, кто это сказал. Пожали руку и сказали бы: «Спасибо вам за добрые, но неисполнимые намерения». Сегодня это факт. Больше того, стремимся к тому, чтобы к 2024 году этот сельхозэкспорт составил уже 45 млрд долларов. И я думаю, что это достижимо. Добьемся мы или нет, но к этому надо стремиться. Это реалистичный план», - считает президент.

Планки в 45 млрд долларов по поставкам продукции АПК планируется достичь в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» , сообщает корреспондент Fishnews. По поставкам рыбы и морепродуктов план – 8,5 млрд долларов в 2024 г. Как заявляли в Росрыболовстве, при достижении этого показателя особая ставка делается на повышение глубины переработки.

Fishnews