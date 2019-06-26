26 июня 2019 года

Транзиту готовят электронные пломбы

По указу президента, с 1 июля транзитные перевозки санкционных грузов по территории России можно будет осуществлять только при использовании специальных электронных навигационных пломб. Систему в дальнейшем могут распространить на транзит других товаров, отметили в Минтрансе.

24 июня президент России Владимир Путин продлил на 2020 г. ограничения по поставкам продовольствия из ряда стран. Указом от 24 июня 2019 г. № 290 также введены требования по транзиту «санкционки».

Предусматривается, что такие товары можно ввозить в РФ при транзитных международных железнодорожных и автомобильных перевозках через российскую территорию в третьи страны, если обеспечивается прослеживаемость транспортировки. Предполагается, что прозрачность пути обеспечат специальные средства идентификации (пломбы), функционирующие на основе системы ГЛОНАСС. У водителей автотранспорта при этом должны быть учетные талоны. Указ вступит в силу с 1 июля 2019 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что, по действующему постановлению правительства, до конца 2019 г. запрещен ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, странами происхождения которых являются США, государства Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. В санкционный список входит и продукция из водных биоресурсов.

Власти обещают благо

Новый порядок прокомментировали в Минтрансе России. Мониторинг санкционных грузов будет осуществляться с помощью системы отслеживания перевозок. Ее внедрение позволит повысить прозрачность транспортировки, заявили в ведомстве. Министерство считает, что введение системы приведет к увеличению объема транзита на 82 тыс. международных перевозок в год. «При этом будет обеспечена защита национальных интересов и экономическая безопасность государства», – заявили в пресс-службе Минтранса.

Чтобы перевозчики успели привыкнуть к новшеству, первые шесть месяцев не будет взиматься плата за услуги наложения, снятия и постановки пломб на контроль в системе, а также не будут штрафов.

В пресс-службе отметили, что система отслеживания – «масштабный национальный проект», который разрабатывается при участии ФТС, Ространснадзора, Министерства финансов, Минэкономразвития, Минсельхоза, РЖД.

В Федеральной таможенной службе сообщили, что осенью 2018 г. прошел эксперимент ведомства по тестированию системы отслеживания перевозок между Россией и Казахстаном с применением электронных навигационных пломб.

В пресс-службе Минтранса уточнили, что на рассмотрении Правительства РФ находится постановление, которым будут утверждены правила перевозки санкционных грузов, пункты пропуска через госграницу, а также размер обеспечительного платежа за пломбу.

«На первом этапе система будет работать для контроля только санкционных грузов. В дальнейшем она может быть масштабирована, применяться для транзита других товаров, перевозимых через территорию России. При Министерстве транспорта создана рабочая группа, где прорабатывается данный проект с грузоперевозчиками и логистическими компаниями», – заявили в ведомстве.

Fishnews