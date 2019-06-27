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Госдума поддержала в первом чтении поправки в КоАП, вводящие штрафные санкции за невыполнение требований по сохранению водных биоресурсов. Фото из открытых источников

Водоемы защитят от несогласованного ущерба

Госдума поддержала в первом чтении поправки в КоАП, вводящие штрафные санкции за невыполнение требований по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания.

На заседании Госдумы 26 июня руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что проект изменений в КоАП, усиливающий административную ответственность за нарушения в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, разработан в целях реализации поручений президента.

Законопроект устанавливает ответственность за невыполнение требований по сохранению ВБР и среды их обитания, предусмотренных статьей 50 закона «О рыболовстве…», при градостроительной и иной деятельности. Санкции могут наступить в двух случаях.

Во-первых, когда хозяйственная деятельность предварительно была согласована с Росрыболовством, в том числе определены шаги по возмещению ущерба, но в процессе реализации проекта оказалось, что компенсационные мероприятия под различными предлогами не выполняются. И во-вторых, когда организатор работ, оказывающих негативное влияние на рыбные запасы, не потрудился согласовать их с регулятором.

Как сообщает корреспондент Fishnews, за эти нарушения предусмотрены штрафы: до 5 тыс. рублей - для физических лиц, до 15 тыс. рублей - для должностных лиц и до 200 тыс. рублей - для юридических лиц.

Кроме того, законопроект предоставляет Росрыболовству полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.35 КоАП, в части уничтожения редких и находящихся под угрозой исчезновения биоресурсов, охраняемых международными договорами. Но это не касается видов, занесенных в Красную книгу РФ, и правонарушений на особо охраняемых природных территориях.

«Данная мера позволит сотрудникам рыбоохраны пресекать браконьерскую деятельность не только непосредственно на водоеме, когда выявляется лицо, осуществившее незаконную добычу, но и, например, при проведении совместных рейдов органов рыбоохраны в местах транспортировки и оборота уловов ВБР», - заявил Илья Шестаков.

Представитель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Зариф Байгускаров добавил, что в настоящее время законодательство не предусматривает отдельных мер ответственности за неисполнение требований по сохранению ВБР и среды их обитания. По мнению депутатов, это создает условия для систематического нарушения недобросовестными пользователями законодательства в этой области, а законопроект устранит этот пробел.

По итогам голосования законопроект был принят в первом чтении.

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