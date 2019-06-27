27 июня 2019 года

Россельхознадзор заявил о позитивном опыте электронной сертификации

Обязательная электронная ветеринарная сертификация введена в России с 1 июля 2018 г. Теперь список товаров для оформления ветеринарно-сопроводительных документов будет расширен. Россельхознадзор заявляет, что к росту цен и перебоям с поставками это не приведет, и ссылается на уже имеющийся опыт.

Напомним, что Минсельхоз внес изменения в перечень подконтрольных товаров, на которые необходимо оформлять ветеринарно-сопроводительные документы. С 1 июля 2019 г. начнет действовать требование об оформлении ветеринарных сертификатов на готовую продукцию. Исключение составят несколько товарных позиций. На них ветеринарно-сопроводительные документы потребуются с 1 ноября 2019 г. Это категории молочной продукции.

Распространение электронной ветсертификации на готовую продукцию Россельхознадзор объясняет необходимостью создать в России систему отслеживания всего перечня животноводческой продукции по принципу «от поля до прилавка».

Сейчас некоторые виды продукции животного происхождения не подлежат ветеринарной сертификации, а значит, невозможно отследить всю цепочку производства и реализации, заявили в федеральной службе. При этом Россельхознадзор ссылается на проблему фальсификата на молочном рынке. Включение готовой молочной продукции в перечень товаров, подлежащих ветеринарной сертификации, ведомство считает эффективным способом решения этой проблемы.

Как заявили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, система «Меркурий», которая предназначена для оформления ВСД, работает без сбоев везде, где есть интернет, ее функционирование происходило и происходит в штатном режиме. «Замедлений в работе также не было зафиксировано. В день обрабатывается около 6 млн электронных сертификатов», - отметили в Россельхознадзоре.

Федеральная служба сослалась на то, что причин беспокоиться, что произойдет рост цен или перебои с поставками молочной продукции, нет. «1 июля 2019 года исполнится ровно год, как в России система электронной сертификации стала обязательной. В настоящее время в ФГИС «Меркурий» работают производители мясной и рыбной продукции, товары которых также состоят из различных компонентов и проходят разные этапы переработки. И перебоев в торговле, как и повышения цен, именно из-за внедрения ЭВС, не произошло», - заявили в пресс-службе Россельхознадзора.

Fishnews