Новости
Для оформления ветсертификатов используется система «Меркурий»

Россельхознадзор заявил о позитивном опыте электронной сертификации

Обязательная электронная ветеринарная сертификация введена в России с 1 июля 2018 г. Теперь список товаров для оформления ветеринарно-сопроводительных документов будет расширен. Россельхознадзор заявляет, что к росту цен и перебоям с поставками это не приведет, и ссылается на уже имеющийся опыт.

Напомним, что Минсельхоз внес изменения в перечень подконтрольных товаров, на которые необходимо оформлять ветеринарно-сопроводительные документы. С 1 июля 2019 г. начнет действовать требование об оформлении ветеринарных сертификатов на готовую продукцию. Исключение составят несколько товарных позиций. На них ветеринарно-сопроводительные документы потребуются с 1 ноября 2019 г. Это категории молочной продукции.

Распространение электронной ветсертификации на готовую продукцию Россельхознадзор объясняет необходимостью создать в России систему отслеживания всего перечня животноводческой продукции по принципу «от поля до прилавка».

Сейчас некоторые виды продукции животного происхождения не подлежат ветеринарной сертификации, а значит, невозможно отследить всю цепочку производства и реализации, заявили в федеральной службе. При этом Россельхознадзор ссылается на проблему фальсификата на молочном рынке. Включение готовой молочной продукции в перечень товаров, подлежащих ветеринарной сертификации, ведомство считает эффективным способом решения этой проблемы.

Как заявили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, система «Меркурий», которая предназначена для оформления ВСД, работает без сбоев везде, где есть интернет, ее функционирование происходило и происходит в штатном режиме. «Замедлений в работе также не было зафиксировано. В день обрабатывается около 6 млн электронных сертификатов», - отметили в Россельхознадзоре.

Федеральная служба сослалась на то, что причин беспокоиться, что произойдет рост цен или перебои с поставками молочной продукции, нет. «1 июля 2019 года исполнится ровно год, как в России система электронной сертификации стала обязательной. В настоящее время в ФГИС «Меркурий» работают производители мясной и рыбной продукции, товары которых также состоят из различных компонентов и проходят разные этапы переработки. И перебоев в торговле, как и повышения цен, именно из-за внедрения ЭВС, не произошло», - заявили в пресс-службе Россельхознадзора.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: россельхознадзор
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

Елена АФАНАСЬЕВА

Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Крабовый гамбит»

Все материалы

Интервью

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей ГИНКЕЛЬ

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства

Андрей ГИНКЕЛЬ

Свою работу оцениваем по заполнению нерестилищ

Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем ВИЛКИН

Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи

Артем ВИЛКИН

Отзывы рыбаков помогают улучшить ЭПЖ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Хотим сохранить лучшие практики управления промыслом

Заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала Алексей БАЙТАЛЮК

Заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала

Алексей БАЙТАЛЮК

Системные исследования сделают ресурсы доступнее

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Проекты по крабовым квотам нуждаются в доработке

Начальник кадровой службы компании «Океанрыбфлот» Сергей КОРГУН

Начальник кадровой службы компании «Океанрыбфлот»

Сергей КОРГУН

Важно создать для судна слаженную команду

Все материалы

Крупным планом

В прошлом году за рекордную «красную» путину Камчатка взяла почти 500 тыс. тонн лососей

Новые результаты Камчатки

Морское путешествие еще никогда не было таким комфортным. Фото предоставлено Bering Yachts

Bering-130. Роскошная яхта для покорения океанов

Компания «Витязь-Авто» представила проект берегового завода руководству отрасли на ВЭФ

Инвестквоты: период адаптации

Легендарная дальневосточная сардина вернулась в дальневосточные моря спустя четверть века

Expo Solutions Group: новая эпоха иваси на подходе

Все материалы

События

Общее собрание ВАРПЭ утвердило приоритетные направления работы в 2019 г.

ВАРПЭ поставила задачи на год

Не первый год участником выставки в Брюсселе становится Южно-Курильский рыбокомбинат. Фото пресс-службы Росрыболовства

Брюссель как поле для новинок

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.