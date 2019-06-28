28 июня 2019 года

Браконьеры порыбачили в заказнике на миллион

На Сахалине трех мужчин осудили за незаконный вылов на территории заказника «Северный». В общей сложности браконьеры добыли около тысячи особей лососей, государству причинен ущерб на сумму более миллиона рублей.

На скамье подсудимых оказались два жителя Охи и один – Южно-Сахалинска. Охинский городской суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов на особо охраняемой природной территории, в местах нереста и на миграционных путях к ним, группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба).

Установлено, что мужчины, находясь на территории государственного природного заказника регионального значения «Северный», сетью перегородили русло реки Шонги, – нерестилища лососевых рыб. Таким образом с 28 августа по 1 сентября прошлого года злоумышленники незаконно выловили 472 самки горбуши, из которых извлекли и засолили 49,4 кг икры, сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры. Кроме того, по данным надзорного ведомства, браконьеры без лицензии закидным неводом выловили в Сахалинском заливе (там пролегает миграционный путь к местам нереста) 642 горбуши и 12 кундж.

Причиненный государству ущерб оценивают более чем в 1 млн рублей.

В судебном заседании мужчины полностью признали вину, один из них возместил часть ущерба – 323 тыс. рублей. Один из браконьеров получил 2 года лишения свободы, остальным – по 2 года 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком каждому на 1 год 6 месяцев.

Также принято решение об уничтожении сетей, незаконно добытой рыбы и изготовленной из нее икры и возмещении ущерба государству. Для обеспечения взыскания сохранен арест на дорогостоящий автомобиль одного из осужденных. Приговор в законную силу не вступил.

Fishnews