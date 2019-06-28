Новости
Поправки предусматривают штрафы за незаконную розничную торговлю рыбой и рыбопродукцией. Фото с сайта https://static.mvd.ru

В Хабаровске готовят управу на продавцов браконьерской рыбы

Законодательная дума Хабаровского края приняла в первом чтении изменения в региональный КоАП: предлагается штрафовать за незаконную розничную торговлю рыбой и рыбопродукцией. Ко второму чтению поправки доработают.

Законопроект вводит специальный состав правонарушения – осуществление розничной торговли рыбой и прочей продукцией рыболовства и рыбоводства на территории общего пользования в неустановленных для этих целей местах. Административная ответственность будет предусмотрена и за организацию незаконной торговли таким товаром.

На заседании думы поправки представила старший помощник прокурора региона по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами власти края, органами местного самоуправления Наталия Титова.

«Такие меры позволят в период лососевой путины повысить эффективность рейдов с привлечением полиции на «стихийных» и продовольственных рынках края, которые проводятся для выявления фактов незаконной реализации водных биоресурсов, будут способствовать созданию эффективного механизма противодействия браконьерству и нелегальному теневому обороту рыбы, что приведет к повышению доходов краевого бюджета», – заявила представительница надзорного ведомства.

Заместитель председателя регионального парламента Павел Симигин обратил внимание, что законопроект уже бурно обсуждается, но при этом пока нет полного понимания, каким образом органы внутренних дел будут привлекаться к реализации принятого закона. Он предложил ко второму чтению законопроекта более тщательно проработать эту сторону вопроса, сообщили Fishnews в пресс-службе заксобрания.

Наталия Титова подчеркнула, что для взаимодействия должно быть обоюдное желание двух сторон – и представителей органов местного самоуправления, и сотрудников ОВД. По ее словам, полицейские выразили готовность работать в этом направлении.

«Я вижу эту схему так: при поступлении информации, сигналов, обращений полицейские выезжали на место, устанавливали личность продавцов, фиксировали факты нарушения закона. А непосредственно составление протоколов будет осуществляться теми должностными лицами, которые предусмотрены в Кодексе», – рассказала представительница прокуратуры.

«Считаю правильным, что во главу угла мы ставим здоровье наших граждан. И конечно, необходимо восполнить правовой пробел, когда к административной ответственности за розничную торговлю в неустановленных местах привлекаются только продавцы, а организаторы нелегального бизнеса остаются безнаказанными», – резюмировал председатель законодательной думы края Сергей Луговской.

Fishnews

  • Поправки предусматривают штрафы за незаконную розничную торговлю рыбой и рыбопродукцией. Фото с сайта https://static.mvd.ru
  • Региональные депутаты приняли изменения в первом чтении. Фото пресс-службы Законодательной думы Хабаровского края
  • Старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами власти региона, органами местного самоуправления Наталия ТИТОВА. Фото пресс-службы краевой законодательной думы
  • Заместитель председателя законодательной думы Хабаровского края Павел СИМИГИН. Фото пресс-службы регионального парламента
  • Председатель законодательной думы Хабаровского края Сергей ЛУГОВСКОЙ. Фото пресс-службы регионального парламента
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: браконьерство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

    От первого лица

    Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

    Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

    Елена АФАНАСЬЕВА

    Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    «Крабовый гамбит»

    Все материалы

    Интервью

    Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей ГИНКЕЛЬ

    Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства

    Андрей ГИНКЕЛЬ

    Свою работу оцениваем по заполнению нерестилищ

    Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем ВИЛКИН

    Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи

    Артем ВИЛКИН

    Отзывы рыбаков помогают улучшить ЭПЖ

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края

    Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Хотим сохранить лучшие практики управления промыслом

    Заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала Алексей БАЙТАЛЮК

    Заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала

    Алексей БАЙТАЛЮК

    Системные исследования сделают ресурсы доступнее

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

    Александр ДУПЛЯКОВ

    Проекты по крабовым квотам нуждаются в доработке

    Начальник кадровой службы компании «Океанрыбфлот» Сергей КОРГУН

    Начальник кадровой службы компании «Океанрыбфлот»

    Сергей КОРГУН

    Важно создать для судна слаженную команду

    Все материалы

    Крупным планом

    В прошлом году за рекордную «красную» путину Камчатка взяла почти 500 тыс. тонн лососей

    Новые результаты Камчатки

    Морское путешествие еще никогда не было таким комфортным. Фото предоставлено Bering Yachts

    Bering-130. Роскошная яхта для покорения океанов

    Компания «Витязь-Авто» представила проект берегового завода руководству отрасли на ВЭФ

    Инвестквоты: период адаптации

    Легендарная дальневосточная сардина вернулась в дальневосточные моря спустя четверть века

    Expo Solutions Group: новая эпоха иваси на подходе

    Все материалы

    События

    Общее собрание ВАРПЭ утвердило приоритетные направления работы в 2019 г.

    ВАРПЭ поставила задачи на год

    Не первый год участником выставки в Брюсселе становится Южно-Курильский рыбокомбинат. Фото пресс-службы Росрыболовства

    Брюссель как поле для новинок

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.