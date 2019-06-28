28 июня 2019 года

В Хабаровске готовят управу на продавцов браконьерской рыбы

Законодательная дума Хабаровского края приняла в первом чтении изменения в региональный КоАП: предлагается штрафовать за незаконную розничную торговлю рыбой и рыбопродукцией. Ко второму чтению поправки доработают.

Законопроект вводит специальный состав правонарушения – осуществление розничной торговли рыбой и прочей продукцией рыболовства и рыбоводства на территории общего пользования в неустановленных для этих целей местах. Административная ответственность будет предусмотрена и за организацию незаконной торговли таким товаром.

На заседании думы поправки представила старший помощник прокурора региона по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами власти края, органами местного самоуправления Наталия Титова.

«Такие меры позволят в период лососевой путины повысить эффективность рейдов с привлечением полиции на «стихийных» и продовольственных рынках края, которые проводятся для выявления фактов незаконной реализации водных биоресурсов, будут способствовать созданию эффективного механизма противодействия браконьерству и нелегальному теневому обороту рыбы, что приведет к повышению доходов краевого бюджета», – заявила представительница надзорного ведомства.

Заместитель председателя регионального парламента Павел Симигин обратил внимание, что законопроект уже бурно обсуждается, но при этом пока нет полного понимания, каким образом органы внутренних дел будут привлекаться к реализации принятого закона. Он предложил ко второму чтению законопроекта более тщательно проработать эту сторону вопроса, сообщили Fishnews в пресс-службе заксобрания.

Наталия Титова подчеркнула, что для взаимодействия должно быть обоюдное желание двух сторон – и представителей органов местного самоуправления, и сотрудников ОВД. По ее словам, полицейские выразили готовность работать в этом направлении.

«Я вижу эту схему так: при поступлении информации, сигналов, обращений полицейские выезжали на место, устанавливали личность продавцов, фиксировали факты нарушения закона. А непосредственно составление протоколов будет осуществляться теми должностными лицами, которые предусмотрены в Кодексе», – рассказала представительница прокуратуры.

«Считаю правильным, что во главу угла мы ставим здоровье наших граждан. И конечно, необходимо восполнить правовой пробел, когда к административной ответственности за розничную торговлю в неустановленных местах привлекаются только продавцы, а организаторы нелегального бизнеса остаются безнаказанными», – резюмировал председатель законодательной думы края Сергей Луговской.

Fishnews