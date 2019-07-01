01 июля 2019 года

Рыбаки столкнулись с угрозой остановки промысла

Практика привлечения к ответственности бригадиров из-за оформления вспомогательного флота создает опасные предпосылки для прибрежного промысла, отмечают в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

По правилам рыболовства, у капитана должен быть документ, подтверждающий соответствие судовладельца требованиям МКУБ, а также свидетельство об управлении безопасностью (СвУБ) для судна (сейчас, по новым правилам, формулировка несколько изменилась, но суть осталась прежней). Пограничные органы предъявляют такие же требования и к бригадирам прибрежного лова, причем речь идет о вспомогательном флоте, задействованном на путине, - щелевых кунгасах, рассказали Fishnews в ассоциации. Аргументы, что бригадир – не капитан, во внимание не принимаются.

«При этом в спасательном отряде, на который возложены функции по освидетельствованию, отмечают, что приказ Минсельхоза России от 28 апреля 2015 года № 166 распространяется на рыболовные суда, к которым щелевик не относится», - отметили в объединении.

По оценкам АРСО, на Сахалине около 3 тыс. маломерных судов, которых касается эта проблема. «Если не предпринять меры, можно столкнуться с угрозой прекращения промысла», - заявили в ассоциации.

Ситуацию планируется осветить на пресс-конференции, которая пройдет в Южно-Сахалинске в преддверии Дня рыбака, 3 июля.

Отраслевое сообщество уже не раз указывало на необходимость провести ревизию требований транспортной безопасности в сфере рыбопромыслового флота – это как раз укладывается в реформу контроля и надзора в стране. Работа на промысле не прощает беспечности, сохранение жизни и здоровья людей должно быть приоритетом в любой компании, но контроль должен быть разумным, комментируют в АРСО.

Как показала Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса, проходившая в апреле в Москве, требования к освидетельствованию маломерного флота вызывают проблемы не только на Дальнем Востоке, но и в других регионах.

Fishnews

