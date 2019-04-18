18 апреля 2019 года

Реформа контрольно-надзорной деятельности – у рыбаков накопились вопросы

В отрасли не перестают вести счет барьерам, которые возникают из-за низкого качества нормативно-правовых актов, новых и устаревших требований по ужесточению контроля. Рыбаки ждут от Росрыболовства плана по реформированию контрольно-надзорной деятельности.

Напомним, Росрыболовство вошло в число ведомств, участвующих в пилотном проекте реформирования контрольно-надзорной деятельности. В этом году в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин заявил, что с 1 января 2021 г. должны остаться лишь «те документы, которые отвечают современным требованиям».

Однако рыбаки всерьез опасаются, будут ли реализованы эти поручения в отрасли. Слишком уж запущена ситуация и неочевидны действия регулятора по реформированию контрольно-надзорной деятельности, отметили участники Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса.

«Так уж случилось, что рыбохозяйственный комплекс, вся его деятельность зарегламентированы как ни одна другая отрасль народного хозяйства, – констатировал зампредседателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Евгений Кабанов. – Действует 11 федеральных законов, которыми обязан руководствоваться рыбак, еще больше подзаконных актов и немереное количество приказов разных ведомств. И при всей этой массе документов, которые не всегда корреспондируются друг с другом, вынужден вести хозяйственную деятельность и быть законопослушным наш рыбак».

В то же время представитель бизнеса отметил, что в представленном на рассмотрение Общественного совета при Росрыболовстве проекте годового отчета о работе ведомства не было информации о шагах ФАР в этом направлении. «До 1 января 2021 года осталось 20 месяцев. Если проанализировать деятельность Минсельхоза и Росрыболовства, то возникает простой вопрос: если категорически и фундаментально не изменить отношение к реформированию документов, которыми мы руководствуемся, то справятся ли наши органы с реформой, с посланием президента? Я глубоко в этом сомневаюсь», – резюмировал Евгений Кабанов.

По его словам, отрасль ждет от федерального агентства не только отчета, но и тезисного изложения своего видения исполнения послания президента в этой сфере. Соответствующее обращение-запрос к Росрыболовству делегат от Камчатского края предложил внести в итоговую резолюцию конференции.

«Частокол» для промысла

Как сообщает корреспондент Fishnews, примеров таких узких мест, порой полностью блокирующих работу, отраслевики привели немало.

Среди них – требование об обязательной установке на судах станции «Гонец». С 1 января для рыбаков Северного бассейна из-за этого фактически закрылся огромный промысловый район, сообщил председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев. Обращение в ФАР с просьбой установить переходный период пока результатов не принесло, есть предложение об отсрочке, но пока этот приказ не вышел: «Наши рыбаки продолжают ходить вдоль «забора», искусственно созданного, а иностранцы в это время продолжают спокойно работать на Севере в хороших промысловых районах», – обрисовал картину делегат всероссийской конференции.

Еще одна проблема «из новых», которая уже обернулась для бизнеса существенными издержками, – требования техрегламента ЕАЭС о безопасности рыбопродукции. Неудачной формулировки о «видимых паразитах» в рыбной продукции оказалось достаточно для того, чтобы управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям уже запретило реализацию для пищевых целей более 6 тыс. тонн путассу, к качеству которой прежде никаких претензий не возникало, – отмечено на конференции.

Похожая ситуация и с превышением по мышьяку: началась история с запрещения продажи рыбной муки, теперь проблема распространилась на креветку и рыбу, привел еще один пример Владимир Григорьев. Результатов пока не принесли ни многолетняя работа отраслевой науки по разработке соответствующей методики, ни создание рабочей группы при Росрыболовстве. Однако ждать больше нельзя, т.к. отечественные рыбаки активно наращивают вылов этих ресурсов и производство продукции, к которой в других странах, в том числе ЕС, никаких претензий не возникает.

Большой список примеров «из наболевшего» привел представитель Дальневосточного бассейна: это проблемы с обязательным прохождением контрольных точек российскими рыбопромысловыми судами, с Первым и Вторым Курильскими проливами, уведомительным порядком при пересечении госграницы и др. Решений либо не принято до сих пор, либо из-за принятия некачественных нормативно-правовых актов ситуация для рыбаков усугубилась. А в ряде случаев ущерб наносится и самим ресурсам. Так, Евгений Кабанов напомнил про решение Минсельхоза об объединении в один промысловых объект разных видов палтуса. «В итоге принятия этих приказов произошел перелов белокорого палтуса: Западная-Беринговоморская зона – 116%, Северо-Охотоморская подзона – 738%, Камчатско-Курильская – 365%», – привел цифры зампредседателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки.

О реальных угрозах, которые ощущают рыбаки после принятия ряда нормативных актов, рассказал и представитель Волжско-Каспийского бассейна. По словам президента Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба» Андрея Маркина, особенности региона не позволяют адекватно выполнить требования законодательства, которые на деле искусственно разделили промысел на прибрежную и речную часть. «Представьте: утром – рыба морская, а после обеда она уже чуть поднялась и стала речная. И рыбак не знает, как не нарушить правило. Представляете, какое это раздолье для контролирующих организаций! – обрисовал ситуацию Андрей Маркин. – Наука говорит, что запас един, есть решения научно-промысловых советов, но на протяжении уже 10 лет мы ничего не можем с этим сделать».

Но куда более серьезные сложности для каспийцев связаны с обязательством сертификации на соответствие МКУБ рыбацких лодок. Несмотря на абсурдность ситуации, деревянные лодки, на которых один рыбак – это и капитан, и стармех, и боцман, и вся палубная команда с тралмастером, приравняли к супертраулерам, развел руками президент «Каспрыбы». При этом он подчеркнул, что требования по безопасности соблюдают все без исключения: все куласы (простейшие плоскодонные лодки) на Каспии имеют спасательные круги и спасжилеты, зарегистрированы в морском порту, в морском регистре, где со смехом, но выдают свидетельства и необходимые инструкции рыбакам.

«Мы работаем в неглубокой части Северного Каспия (глубина от полуметра до полутора метров), все покрыто населенными пунктами или базами отдыха, сотовая связь – везде. Это решение сродни тому, если бы было принято правило, которое обязало всех приходить на пляж в аквалангах и со спасательными кругами», – заявил представитель региона. Результат от подобных требований, которые для маломерного флота вступят в силу с 1 января 2020 г., на Каспии видят один – это рост коррупции и административных барьеров.

К кому вопросы?

В заключительном слове на всероссийской конференции замруководителя Росрыболовства Василий Соколов постарался ответить на большинство прозвучавших к тому моменту вопросов и претензий к профильному ведомству от рыбаков. По перечисленным проблемам ФАР, по словам его представителя, ведет работу, но зачастую результат не зависит от действий одного лишь Росрыболовства либо вовсе выходит за рамки его полномочий.

Остро не хватает курирующему ведомству и «нормального позиционирования в обществе со стороны рыбаков», отметил он.

«Приятно, что так остро ставятся вопросы на конференции, где-то по существу, где-то эмоционально. Но консолидации в отрасли в целом нет, всегда говорилось, что отрасль раздроблена», – с сожалением констатировал представитель регулятора. Василий Соколов призвал промышленников больше внимания уделять работе своих организаций, объединений по анализу нормативно-правовой базы и давать «не просто лозунги», а проработанные решения для исправления ситуации. И Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса способна стать практической площадкой для выстраивания конструктивного диалога между властью и отраслевым сообществом, особенно если она сможет проходить в формате «вопрос-ответ», сказал замглавы Росрыболовства.

Наталья СЫЧЕВА, Fishnews