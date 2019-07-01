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О поправках в механизм реализации проектов под инвестквоты руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ рассказал на пресс-конференции

Изменения по инвестквотам - на финишной прямой

Поправки в механизм реализации проектов под инвестквоты планируется внести в правительство уже на этой неделе, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, изменения в целом согласованы с Минпромторгом.

Работа над внесением изменений в нормативно-правовые акты, уточняющих механизм реализации проектов под инвестиционные квоты, находится на завершающей стадии, рассказал на пресс-конференции 28 июня замглавы Минсельхоза - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Мы отработали, мне кажется, последние вопросы с Минпромторгом, потому что они будут осуществлять непосредственный контроль, их рабочая группа. А комиссия более высокого уровня, в которую входят представители Минэкономразвития, Минвостокразвития, Минпромторга и Росрыболовства, уже будет окончательно утверждать выделение квот и порядок заключения соглашений. Поэтому я думаю что мы в ближайшее время внесем их в правительство», - заявил журналистам глава федерального агентства, добавив, что стоит задача внести проект изменений на этой неделе.

«После выхода поправок мы сможем уже непосредственно посмотреть все те проекты, по которым сейчас существуют проблемы», - уточнил Илья Шестаков. Часть из них, по его словам, связана с удлинением сроков строительства судов из-за трудностей, возникающих у верфей. Кроме того, есть вопросы технического характера - например, возможность изменения уже утвержденного проекта или замены земельного участка.

«Многие предприятия ждут выхода этих изменений. Как только они выйдут, мы сразу же проведем заседание комиссии, с тем чтобы все эти вопросы решить», - пообещал глава Росрыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в ведомстве также не исключают возможного расширения перечня водных биоресурсов, задействованных в программе инвестквот, но не в ближайшее время.

«Мы думаем об этом. Я не могу сказать, что это уже принятое решение. Мы будем принимать окончательное решение исходя из анализа получившихся проектов», - рассказал Илья Шестаков. Он отметил, что сейчас вводить новые виды было бы неправильно, поскольку «существуют определенные сложности» с реализацией тех проектов, которые запущены в рамках действующей нормативной базы.

«Думаю, что где-то в течение трех лет мы проведем анализ того, как сработали инвестквоты, как сработали наши судостроительные предприятия, какие получились у нас рыбоперерабатывающие заводы», - обозначил примерные сроки руководитель федерального агентства.

По его словам, возможности для расширения перечня видов пока остаются. «Думаю, что это будет оправдано, потому что если для Северного бассейна обновление флота за счет инвестиционных квот - примерно 65%, то для Дальнего Востока это, к сожалению, будет только 25%. Плюс у нас еще есть объекты, которые не задействованы, которые находятся в конвенционных районах», - указал Илья Шестаков.

Fishnews

  • О поправках в механизм реализации проектов под инвестквоты руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ рассказал на пресс-конференции
  • О поправках в механизм реализации проектов под инвестквоты руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ рассказал на пресс-конференции
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