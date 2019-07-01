01 июля 2019 года

Росрыболовство недовольно научным потенциалом ПИНРО

Ситуацию в Полярном филиале ВНИРО надо стабилизировать, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, руководство головного института и управления науки и образования в ближайшее время встретится с коллективом ПИНРО.

Ни денег, ни статуса

В июне заведующие научных подразделений Полярного филиала (ПИНРО) и их заместители направили обращение руководству ВНИРО, Росрыболовства и Минсельхоза с критикой нового штатного расписания, которое должно вступить в силу с 1 августа. Согласно этому документу, количество научных сотрудников в институте сократится с нынешних 130 человек до трех десятков. Остальные будут переведены в категорию «специалистов», не предполагающую участие в проведении научных исследований и подготовке научных публикаций.

Представители филиала также обратили внимание на размер должностных окладов в ПИНРО, который, по их словам, в несколько раз меньше, чем в центральном аппарате ВНИРО и других институтах. Все это, по мнению авторов письма, приведет к оттоку молодых ученых из института и потере высококвалифицированных кадров.

В среднесрочной перспективе резкое сокращение числа научных сотрудников грозит развалом рыбохозяйственной науки на Севере и, как следствие, уменьшением отечественных квот и ухудшением условий работы российских рыбаков.

Москва пообещала разобраться

На пресс-конференции 28 июня руководитель Росрыболовства Илья Шестаков признал, что в ПИНРО «действительно есть определенные сложности», но связал их с недостатками нынешнего штатного расписания.

«В свое время сотрудники, которые не занимаются как таковой научной деятельностью, а занимаются сбором материалов, анализом материалов, прогнозированием, но не занимающиеся непосредственно научными разработками, имели статус научных работников. Мы считаем, что это не совсем правильно, не совсем корректно. И в этой связи при реорганизации ВНИРО на самом деле действительно идет по сути восстановление статус-кво», - заявил журналистам глава федерального агентства.

Он подчеркнул, что «те сотрудники, которые занимаются научными исследованиями, непосредственно заняты в научной деятельности», сохранят статус научных сотрудников. Работа остальных, кто, по словам Ильи Шестакова, «по сути дела помогают», «не совсем впрямую увязывается» со статусом научного сотрудника.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Росрыболовство планирует решить проблему в подведомственном научном учреждении в ближайшее время. «Туда выедет руководство ВНИРО, руководитель управления науки и образования, будут обсуждать с коллективом. Будут приняты, я думаю, какие-то кадровые решения. Ситуацию нам надо стабилизировать», - заявил Илья Шестаков.

Он добавил, что потенциал ПИНРО в последние годы снизился и его необходимо повышать, поскольку этот институт участвует в переговорах с Норвегией по Баренцеву морю, где необходимо отстаивать интересы российского рыболовства. «К сожалению, в последнее время, мы вынуждены были использовать в большей части сотрудников центрального московского института, головного, для того чтобы вот такие переговоры, обсуждения вести», - посетовал руководитель Росрыболовства.

Общественный совет проверит и другие филиалы

Изучить ситуацию в ПИНРО также намерен Общественный совет при Росрыболовстве, куда поступило обращение коллектива филиала. На заседании 27 июня председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский указал, что ситуация, описанная в письме, будет иметь достаточно серьезные последствия для Северного бассейна.

«У нас такие снижения нормативов по количеству научных сотрудников и признание их инженерно-техническим персоналом могут нести определенные последствия для оценки промысловых запасов и для подготовки юридических документов уже в этом году», - выразил обеспокоенность предприятий Северного бассейна представитель объединения.

Директор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Андрей Винников рекомендовал Общественному совету запросить разъяснения в головном институте ВНИРО. «Думаю, что такая же ситуация сейчас и в других институтах - на Дальнем Востоке, где в связи с этой реорганизацией происходит реорганизация должностей в том числе, и ухудшение научного потенциала, - предположил он. - Вопрос достаточно важный, потому что он бьет по самому больному в рыбохозяйственной науке - обеспечению кадровым потенциалом».

По итогам обсуждения участники заседания решили провести серию встреч в регионах с коллективами рыбохозяйственных научно-исследовательских институтов, чтобы оценить, как проходит их реорганизация, и сформировать общую позицию. Председатель Общественного совета Герман Зверев проинформировал, что направит на имя руководителя Росрыболовства письмо с просьбой дать поручение руководителям филиалов ВНИРО организовать такие встречи с членами ОС и подготовить справочную информацию.

Fishnews