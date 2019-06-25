25 июня 2019 года

Северная наука бьет тревогу

Новое штатное расписание Полярного филиала ВНИРО в ближайшем будущем приведет к развалу рыбохозяйственной науки на Севере России, уверены в институте.

Хотели как лучше

Все рыбохозяйственные научно-исследовательские институты стали филиалами ВНИРО в рамках масштабной реорганизации. Завершить мероприятия по реформированию системы НИИ Федеральное агентство по рыболовству должно до 1 октября 2019 г.

«В целом процесс двигается неплохо, – отмечал в январе заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. – Думаю, что мы по итогам 2019 года сможем посмотреть, насколько он эффективен и какие результаты дал. В любом случае будет больше координации действий институтов, принятие базовых решений будет единое для всех».

Глава ведомства подчеркнул, что создаваемая вертикаль позволит ученым напрямую доносить в Москву свои мнения и позиции.

В ПИНРО нововведения не оценили

ПИНРО был присоединен к Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии в январе текущего года. 4 июня заведующие научных подразделений Полярного филиала и их заместители направили обращение руководству ВНИРО, Росрыболовства и Минсельхоза. Ответа пока не поступило, рассказал один из подписантов.

По мнению авторов письма, кризисную ситуацию создает новое штатное расписание, которое планируется ввести в действие в ПИНРО и других филиалах с 1 августа.

«Все научные сотрудники разных категорий без ученой степени во всех научных подразделениях будут переведены в некие специалисты разных категорий. В ПИНРО из нынешних примерно 130 научных сотрудников останется всего около 30 при общей численности ПИНРО около 500 человек», – рассказали Fishnews в филиале.

В институте обратили внимание, что по новым должностным обязанностям специалисты не будут принимать участие в проведении научных исследований и подготовке научных публикаций. Они будут только осуществлять некую «вспомогательную деятельность».

Кроме того, новые должностные оклады в ПИНРО (несмотря на их некоторое повышение) в 2,5-3 раза меньше, чем в центральном аппарате Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии в Москве, и значительно меньше, чем в других филиалах ВНИРО, отмечается в письме. Хотя ПИНРО расположен в Мурманске за Полярным кругом.

«Эти действия руководства ВНИРО в совокупности с уже имеющимися проблемами приведут к оттоку молодых ученых из института и нежеланию молодежи приходить в науку и в ПИНРО, а также уходу высококвалифицированных ученых на работу в другие научные учреждения с более высокими зарплатами и уважительным отношением к ученым», – уверены в филиале.

По мнению представителей института, в среднесрочной перспективе резкое сокращение числа научных сотрудников приведет к развалу рыбохозяйственной науки на Севере, снижению научного потенциала для изучения Российской Арктики. И, как следствие, к уменьшению отечественных квот и ухудшению условий работы российских рыбаков.

Разгадку видят в указе президента

По мнению руководителей научных подразделений филиала, такие действия руководства ВНИРО вызваны нежеланием повышать заплату научным сотрудникам. Это повышение предусмотрено указом президента от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

«По информации от коллег из других филиалов ВНИРО, для этого же научных сотрудников переводят на работу с полной ставки на неполную ставку (0,5 ставки и ниже), – отмечают в ПИНРО. – Это усугубляется тем, что президентские надбавки выплачиваются только работникам научных подразделений, имеющим должности научных сотрудников разных категорий, и не выплачиваются остальным сотрудникам, занимающимся по своим должностным инструкциям проведением научных исследований, – заведующим лабораториями и их заместителям (большинство из которых имеют научные степени кандидата или доктора наук), инженерам, лаборантам и техникам».

В филиале воспринимают действия руководства ВНИРО и Полярного филиала как прямой подлог и невыполнение указа главы государства с попутным уничтожением рыбохозяйственной науки на Севере России и в других регионах.

Fishnews