02 июля 2019 года

Рыбоводам Якутии предлагают 36 озер

Ленское теруправление Росрыболовства объявило аукцион на 36 рыбоводных участков в Республике Саха (Якутии). Заявки принимаются до 1 августа.

Торги пройдут 21 августа в Якутске. Согласно аукционной документации, участки расположены на озерах в Намском, Вилюйском, Кобяйском, Усть-Янском, Ленском, Томпонском, Хангаласском и Усть-Алданском муниципльных районах и городе Якутске. Площадь РВУ – от 2 га до 428 га, на всех к выращиванию рекомендованы муксун, пелядь, чир, сибирская ряпушка, карась и щука, сообщает корреспондент Fishnews. Некоторые из участков выставлялись на торги в 2018 г.

Первоначальные цены лотов – от 16 тыс. до 3,4 млн рублей. Договоры пользования с победителями заключат на 25 лет. Часть участков предоставляется на условиях совместного водопользования, остальные – на условиях обособленного.

Fishnews