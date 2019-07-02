02 июля 2019 года

Ветераны отрасли отправятся на форум в Санкт-Петербурге

Делегация ветеранов отрасли с Дальнего Востока примет участие в Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

«Планируется, что в состав делегации войдет около 10 человек – это профессионалы рыбной отрасли, которые посвятили любимому делу многие годы и сейчас либо продолжают работу в нашей группе компаний и на других предприятиях, либо уже вышли на заслуженный отдых», - рассказали Fishnews в ГК «Антей». Холдинг уже второй раз организует участие ветеранов отрасли в форуме и выставке в Санкт-Петербурге.

В Северной столице профессионалы рыбохозяйственного комплекса не только побывают на отраслевых мероприятиях международного масштаба – их также ждет культурная программа.

Опыт организации такой поездки в 2017 г. был успешным, отметили в холдинге. Участие в выставке и форуме для ветеранов – возможность пообщаться с коллегами, увидеть, как развивается дело их жизни, для «Антея» - дань уважения профессионалам рыбного хозяйства.

В Международной выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий группа компаний «Антей» традиционно примет участие со своим стендом: будут представлены направления добычи и переработки.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia) пройдут с 10 по 12 июля в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум». Оператором выступает выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group. Генеральный информационный партнер выставочных мероприятий – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews