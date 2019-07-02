Новости
Рыбообработка в 1950-х. Фото из архива «Дальрыбы»

Ветераны отрасли отправятся на форум в Санкт-Петербурге

Делегация ветеранов отрасли с Дальнего Востока примет участие в Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

«Планируется, что в состав делегации войдет около 10 человек – это профессионалы рыбной отрасли, которые посвятили любимому делу многие годы и сейчас либо продолжают работу в нашей группе компаний и на других предприятиях, либо уже вышли на заслуженный отдых», - рассказали Fishnews в ГК «Антей». Холдинг уже второй раз организует участие ветеранов отрасли в форуме и выставке в Санкт-Петербурге.

В Северной столице профессионалы рыбохозяйственного комплекса не только побывают на отраслевых мероприятиях международного масштаба – их также ждет культурная программа.

Опыт организации такой поездки в 2017 г. был успешным, отметили в холдинге. Участие в выставке и форуме для ветеранов – возможность пообщаться с коллегами, увидеть, как развивается дело их жизни, для «Антея» - дань уважения профессионалам рыбного хозяйства.

В Международной выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий группа компаний «Антей» традиционно примет участие со своим стендом: будут представлены направления добычи и переработки.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia) пройдут с 10 по 12 июля в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум». Оператором выступает выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group. Генеральный информационный партнер выставочных мероприятий – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: выставкадальний восток
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

Елена АФАНАСЬЕВА

Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Крабовый гамбит»

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Seafood Expo Russia пора обрести свой голос

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей ГИНКЕЛЬ

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства

Андрей ГИНКЕЛЬ

Свою работу оцениваем по заполнению нерестилищ

Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем ВИЛКИН

Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи

Артем ВИЛКИН

Отзывы рыбаков помогают улучшить ЭПЖ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Хотим сохранить лучшие практики управления промыслом

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Проекты по крабовым квотам нуждаются в доработке

Начальник кадровой службы компании «Океанрыбфлот» Сергей КОРГУН

Начальник кадровой службы компании «Океанрыбфлот»

Сергей КОРГУН

Важно создать для судна слаженную команду

Все материалы

Крупным планом

В прошлом году за рекордную «красную» путину Камчатка взяла почти 500 тыс. тонн лососей

Новые результаты Камчатки

Морское путешествие еще никогда не было таким комфортным. Фото предоставлено Bering Yachts

Bering-130. Роскошная яхта для покорения океанов

Компания «Витязь-Авто» представила проект берегового завода руководству отрасли на ВЭФ

Инвестквоты: период адаптации

Легендарная дальневосточная сардина вернулась в дальневосточные моря спустя четверть века

Expo Solutions Group: новая эпоха иваси на подходе

Все материалы

События

Общее собрание ВАРПЭ утвердило приоритетные направления работы в 2019 г.

ВАРПЭ поставила задачи на год

Не первый год участником выставки в Брюсселе становится Южно-Курильский рыбокомбинат. Фото пресс-службы Росрыболовства

Брюссель как поле для новинок

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.