01 июля 2019 года

Санкт-Петербург станет рыбной столицей ко Дню рыбака

По мнению организаторов, третий Международный рыбопромышленный форум с полным правом можно считать ключевой площадкой для обсуждения важнейших процессов, происходящих в рыбной отрасли, и поиска новых возможностей развития рыбного рынка.

Форум завоевывает признание

Международный рыбопромышленный форум в Санкт-Петербурге проходит третий год подряд, но на этот раз он вместе с Выставкой рыбной индустрии, морепродуктов и технологий переехал поближе ко Дню рыбака - 10-12 июля, рассказал на пресс-конференции 28 июня заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Основная тема форума заявлена как «Океан возможностей: природа, экономика, человек».

«Мы рассмотрим использование возможностей Мирового океана с трех точек зрения: экологической, экономической и социальной. В этой части мы считаем, что рыболовство действительно уникальный вид хозяйственной деятельности, который затрагивает все эти три направления», - подчеркнул глава федерального агентства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, деловая программа форума охватит такие актуальные вопросы, как цифровизация отрасли, применение инструментов маркетинга на рыбном рынке, а также эффективное взаимодействие всех его звеньев, социальные аспекты рыболовства, исследование и освоение ресурсов Арктики и Антарктики, - всем им будут посвящены отдельные круглые столы.

Руководитель Росрыболовства отметил, что авторитет и востребованность форума и выставки растет как внутри страны, так и за рубежом. В этом году в Санкт-Петербург впервые приедут делегации из Мадагаскара, ЮАР, Шри-Ланки, Камбоджи, Бангладеш, Индонезии, Либерии, Абхазии и Болгарии.

Большой разговор о деньгах

В рамках конференции «Стоимость рыбной отрасли: как оценить эффективность использования бизнесом общенационального ресурса?», которая пройдет на второй день форума, будут представлены сразу три исследования, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.

На конференции ВЦИОМ огласит результаты анализа самой равнодушной к рыбе категории населения - молодежи в возрасте до 25 лет. ВШЭ оценит, во сколько обходится рыбохозяйственному комплексу выполнение обязательных требований, заслуживающих «регуляторной гильотины». А непосредственно ВАРПЭ представит традиционный прогноз основных финансовых показателей отрасли на год.

«Мы оцениваем прогнозную отраслевую выручку по итогам 2019 года в 360-365 млрд рублей. Это примерно 5% роста по сравнению с 2018 годом», - уточнил Герман Зверев, а за остальными цифрами пригласил всех на форум, где докладчики попытаются все-таки дать ответ, сколько же стоит российская рыбная отрасль.

«Мы покажем примерно, какой объем сделок по приобретению квот происходил в период с 2014 по 2018 годы. И эксперты - представители банков, исследовательских центров и бизнеса - выскажут свою точку зрения на то, какова действительная капитализация рыбной отрасли, какие должны быть механизмы и способы того, чтобы эта капитализация была видна банкам и отражалась на стоимости и доступности заемных денег для отрасли», - пообещал президент ВАРПЭ.

Выставка выросла на треть

Выставочная часть мероприятия - Seafood Expo Russia - также сильно прибавила по сравнению с прошлым годом. «По предварительным данным, в выставке примут участие 335 компаний из 30 регионов России и 25 стран мира, что на 34% больше, чем в прошлом году. Количество российских участников возросло на 28% - до 182 компаний. Иностранных компаний будет представлено порядка 150. Количество национальных стендов выросло до семи – это экспозиции Норвегии, Исландии, Дании, Марокко, Турции, Китая, Испании», - озвучил цифры Илья Шестаков.

Глава Росрыболовства обратил внимание, что вдвое увеличилось и число объединенных региональных стендов. На выставке будут представлены Архангельская, Астраханская, Калининградская, Ростовская, Ленинградская, Ульяновская, Мурманская и Магаданская области, республики Карелия и Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ и Приморский край.

Оператором Seafood Expo Russia выступает выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group. Генеральный информационный партнер выставочных мероприятий – медиахолдинг Fishnews. Ожидается, что мероприятие посетят свыше 9 тыс. человек.

Программа форума завершится городским праздником ко Дню рыбака, который традиционно отмечается во второе воскресенье июля.

Fishnews