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В прошлом году специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО провели полевые испытания бортового подхвата для добычи кильки. Фото пресс-службы КаспНИРХ

Наука ищет новые подходы к кильке

В этом сезоне КаспНИРХ продолжит морские испытания бортового конусного подхвата для промысла кильки обыкновенной – перспективного промыслового ресурса. В тестировании собираются принять участие и рыбаки.

Промысел кильки на Каспии, еще лет тридцать назад составлявший основу рыбной промышленности на бассейне, сейчас переживает не лучшие времена. Тогда счет годовым уловам шел на сотни тысяч тонн, а в прошлом году российские рыбаки не дотянули и до тысячи тонн.

Подорванный запас когда-то главного объекта промысла – анчоусовидной кильки, по данным Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ), пока не спешит восстанавливаться. Гораздо лучше к изменившимся экологическим условиям приспособилась обыкновенная килька, разрешенный вылов которой уже в текущем году установлен на уровне 80 тыс. тонн.

Проблема в том, что традиционный способ лова местных рыбаков – на электросвет – к обыкновенной кильке плохо применим. «Для анчоусовидной кильки характерен положительный фототаксис, она собирается возле источника света. Наши исследования показали, что обыкновенная килька тоже идет на свет, но держится на расстоянии двух-трех метров от его источника», – объясняет различия руководитель КаспНИРХ Арсен Мирзоян.

В прошлом году специалисты Волжско-Каспийского филиала провели полевые испытания бортового подхвата, разработанного с учетом особенностей поведения рыбы и предназначенного для малотоннажных судов.

«Нельзя сказать, что это новое орудие лова. Килечный промысел традиционно велся конусами, а бортовой подхват - это по сути увеличенный в диаметре конус, рассчитанный на обыкновенную кильку, - рассказывает Арсен Мирзоян. - Раз она держится на некотором расстоянии от источника света, размер орудия лова должен быть достаточно большим, чтобы охватить это скопление».

В ходе тестов ученым удавалось за один подъем конуса, что занимало около 15-20 минут, взять до 200 кг рыбы. «Мы увидели, что результаты получились хорошие. Но один год - не показатель. Хотим попробовать в этом году в разные сезоны половить, и уже по результатам будем рекомендовать рыбакам способы добычи», - комментирует руководитель КаспНИРХ.

Перспективы использования модернизированных орудий лова на килечном промысле филиал активно обсуждает с рыбопромышленниками Астраханской области и Дагестана. Как сообщает корреспондент Fishnews, к диалогу подключились даже предприятия Краснодарского края, заинтересованные в поиске новых источников сырья.

«Мы видим, в Азово-Черноморском бассейне идет некоторое падение запаса по основному виду - по хамсе, а здесь наоборот - увеличение запаса кильки. Так что местные рыбаки заинтересовались возможностью прихода сюда», - говорит Арсен Мирзоян.

По его словам, промысловые суда у рыбаков Азово-Черноморского бассейна еще остались, а среди предприятий ощущается даже конкуренция за ресурс. Достаточная, чтобы говорить о готовности перебросить несколько единиц флота на Каспий.

«Мы предложили рыбопромышленникам поучаствовать в нашей съемке. Мы пойдем в научном режиме для отработки подхвата по сетке станций, а они могут идти за нами и попробовать поработать в промысловом режиме. Предварительное согласие получено, - отметил руководитель Каспийского филиала. - Если летом сможем показать результат, тогда мы пригласим их уже в масштабную осеннюю съемку».

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