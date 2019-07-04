04 июля 2019 года

Регионы готовятся к пелагической путине

На Дальнем Востоке ожидают подходы сардины-иваси, скумбрии и сайры. Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук провел первое заседание штаба пелагической путины.

«Хочу обратить внимание регионов, что небрежное отношение к промыслу тех объектов, которые сейчас недоосваиваются, недопустимо, это в том числе недополучение соответствующих налогов в бюджет, а также доступной рыбной продукции для населения», - отметил Петр Савчук на видеоконференции с теруправлениями.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, к 1 июля российский вылов сардины составил 3,9 тыс. тонн (уровень прошлого года - 268 тонн). Скумбрии добыто 606 тонн (на отчетную дату 2018 г. – 33 тонны). Освоение сайры по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года снизилось с 1843 до 786 тонн.

Заместитель директора ВНИРО - руководитель Тихоокеанского филиала института Алексей Байталюк доложил, что промысловая и океанологическая обстановка отличается от предыдущих лет. По результатам учетной траловой съемки НИС «ТИНРО» в прикурильских водах, основные концентрации сардины и скумбрии уже распределены у южной части исключительной экономзоны России. В течение предыдущей недели промысел скумбрии и сардины вели 3 крупнотоннажных судна, среднесуточные уловы сардины составили от 250 до 120 тонн, скумбрии – пока до 5 тонн. На отдельных судах вылов достигает более 600 тонн в сутки.

По словам ученого, японские рыбаки в своей экономзоне, смежной с российской, нарастили вылов сардины-иваси на 70% к уровню прошлого года.

Положительный прогноз наука дает по развитию промысла сайры, объем российского вылова которой проседает последние годы. «Начиная с прошлого года, численность сайры начинает восстанавливаться, минимальный уровень запасов преодолен. Мы ожидаем увеличения крупноразмерной и среднеразмерной рыбы в уловах, формирование скоплений будет происходить у центральных и северных Курил», - рассказал Алексей Байталюк.

Специалисты ТИНРО ведут постоянный мониторинг океанической и промысловой ситуации. Формируется специальная группа научных наблюдателей, которая в ближайшие недели будет направлена на остров Шикотан для доклада оперативной обстановки.

Замглавы Росрыболовства поручил всем дальневосточным теруправлениям провести совещания с органами региональной власти и к следующему заседанию штаба, который запланирован на 16 июля, доложить о степени готовности к промыслу.

«Гидрологические условия в этом году отличаются, температура воды выше, промысел начнется раньше. Мы уже видим значительный плюс по вылову к прошлому году. Ситуацию на промысле и динамику нужно отслеживать, и, самое главное, сосредоточивать флот. К следующей встрече доложить, какие компании собираются работать в экспедиции и какое количество судов задействовать. Пока не готовы береговые приемные мощности, достраиваются заводы на Шикотане и Кунашире, надо сосредотачивать суда, которые могут перерабатывать уловы», - подчеркнул Петр Савчук.

Fishnews