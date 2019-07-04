04 июля 2019 года

Ученые пополнят знания об экосистеме Карского моря

Специалисты ВНИРО и Российской академии наук в рамках соглашения о сотрудничестве проведут исследования в Карском море. Экспедиция стартовала из порта Архангельск.

Программу «Экосистемы сибирской Арктики-2019: весенние процессы в Карском море» выполнит научно-исследовательское судно Института океанологии РАН «Академик Мстислав Келдыш». В составе участников экспедиции – ученые Российской академии наук и Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Цель работ – оценить состояние морской среды, структуру, продуктивность и функциональные параметры экосистемы Карского бассейна в период схода сезонного льда и максимального воздействия на него крупнейшего в Арктике речного стока.

В ходе экспедиции сотрудники ВНИРО определят концентрацию хлорофилла и феофитина в пробах воды, видовой состав зоопланктона, оценят биомассу мезопланктона, его пространственную изменчивость и количественные показатели. Работы планируется завершить в августе.

«Исследования с борта НИС «Академик Мстислав Келдыш» позволят восполнить самый существенный пробел в понимании механизмов функционирования морских природных комплексов Сибирской эпиконтинентальной Арктики и их отклика на современные климатические тренды», - рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Напомним, что Росрыболовство и РАН утвердили программу совместных исследований на 2019 г. Направление «Экосистемы, продуктивность и биоресурсы морей Сибирской Арктики» как раз и вошло в число семи приоритетных проектов работы.

Fishnews