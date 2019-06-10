10 июня 2019 года

Ученые Росрыболовства и РАН вместе проверят морские глубины

Федеральное агентство по рыболовству и Российская академия наук утвердили программу совместных исследований на 2019 г. Важное место в ней занимает изучение глубоководных гидробионтов.

Семь «рыбных дорог» для науки

Документ подписали заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и президент РАН, академик Александр Сергеев на полях Петербургского международного экономического форума. Программа разработана в развитие соглашения о сотрудничестве, которое федеральное агентство и академия заключили в сентябре 2018 г. на площадке ВЭФ.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, в этом году стороны намерены совместно реализовать семь приоритетных проектов исследований:

– экосистемы, продуктивность и биоресурсы морей Сибирской Арктики;

– экосистемы и биоресурсы Южного океана;

– глубоководные исследования;

– экосистемы и биоресурсы российских вод Черного и Азовского морей;

– экология и рыбное хозяйство реки Волга;

– экология и рыбное хозяйство озера Байкал;

– глобальные изменения климата и динамика важнейших промысловых запасов (северная часть Атлантического океана и северо-западная часть Тихого океана).

Каждый из проектов включает рыбохозяйственные и фундаментальные исследования. Задача отраслевой науки – оценить состояние водных биоресурсов и перспективы их использования промыслом. Фундаментальная наука должна изучить закономерности функционирования и современного состояния экосистем, включая состояние морской среды и биоценозов. На судах Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и РАН будут работать смешанные научные группы. По каждому направлению программа определяет цели, задачи, район работ и сроки, флот, орудия лова, целевые объекты и методы исследования, а также ожидаемые результаты.

Поискам в глубине – особое внимание

В Росрыболовстве отметили, что важное место в программе совместных исследований занимает изучение глубоководных гидробионтов. Это же направление в качестве приоритетного включено в Стратегию развития рыбохозяйственного комплекса РФ до 2030 г.

«Прогнозируемый объем глубоководных биоресурсов каждый год становится все больше и больше – это связано с тем, что появились новые методы исследования, подводные роботы, которые погружаются достаточно глубоко, и современные средства, с помощью которых можно оценивать запасы. И нам нужно научиться их осваивать», - подчеркнул Александр Сергеев.

По словам главы Росрыболовства, совместная работа с РАН уже дает свои результаты. «Академия наук нас «заразила» программой по глубоководным объектам, именно для наших целей – для промысловой добычи. Мы уже второй год работаем совместно в этом направлении и видим ощутимые результаты. Мы нашли на глубинах запас крабов и в следующем году планируем выставить на аукцион дополнительный объем для добычи – 40 тыс. тонн. Это, конечно, менее валютоемкий объект, и его сложнее добывать, чем, например, камчатского краба. Но, на самом деле, для страны это достаточно серьезные доходы в федеральный бюджет, а в дальнейшем выручка и прибавка к экономике компаний», - обратил внимание Илья Шестаков.

Он подчеркнул, что на глубине еще много неизведанных и не определенных видов водных биоресурсов, у которых огромный потенциал с точки зрения развития промысла и дальнейшей переработки для фармацевтической промышленности. «На самом деле, в мире еще никто так системно не подступил к изучению глубоководных видов именно с точки зрения возможного вылова, организации промысла. Понятно, что есть академические исследования. Конечно, наша задача очень серьезная и сложная: нужны другие орудия лова, другие механизмы и техника промысла, но все это очень интересно и перспективно», - отметил руководитель федерального агентства.

За перспективными запасами - в полярные моря

В совместной программе запланировано проведение исследований всех основных морей российской Арктики в весенний и осенний периоды. На НИС «Академик Мстислав Келдыш» в июле совместная научная группа проведет оценку состояния морской среды, структуры, продуктивности и функциональных параметров экосистемы Карского бассейна. Экспедиция по оценке состояния донных видов рыб и крабов в Чукотском, Восточно-Сибирском морях и море Лаптевых состоится в сентябре-октябре на судне Тихоокеанского филиала ВНИРО «Профессор Леванидов».

В рамках выполнения поручений президента Росрыболовство и РАН проведут комплексные исследования Антарктики. Ведомство запланировало изучение перспектив отечественного промысла криля. Работы проведут с борта судна АтлантНИРО с 19 ноября 2019 г. по 19 марта 2020 г. Практически в те же сроки НИС «Академик Мстислав Келдыш» проведет исследования экосистем интересующих Россию районов.

На основании программ совместной деятельности научных организаций Росрыболовства и РАН будут заключены договоры по конкретным направлениям сотрудничества.

Fishnews