04 июля 2019 года

Российский судоремонт хотят освободить от НДС

Минпромторг предлагает обнулить ставку налога на добавленную стоимость для судоремонта на территории России. Таким образом власти рассчитывают повысить конкурентоспособность отечественных предприятий.

Проект предложенного министерством федерального закона размещен на портале regulation.gov.ru. Планируется внести поправки во вторую часть Налогового кодекса РФ, сообщает корреспондент Fishnews.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что действовавшая до 2002 г. редакция Налогового кодекса позволяла без обложения НДС производить в России работы по любым видам ремонта, модернизации, реконструкции, техническому обслуживанию всех судов.

Изменения в НК привели к неоднозначной трактовке налоговиками положений о взимании налога с верфей. А в 2007 г. правовая неопределенность была разрешена постановлением президиума Высшего арбитражного суда РФ. В результате льгота, предусмотренная кодексом, стала применяться только при техническом обслуживании и незначительном ремонте судов, не выводимых из эксплуатации, во время их стоянки в порту, говорится в пояснительной записке.

После принятия арбитражного решения в отношении верфей произведены массовые доначисления НДС за прошлые периоды. Только за 2005-2007 гг. суммы доначислений превысили 2,3 млрд рублей, отметили в Минпромторге.

«В такой ситуации отечественные судоремонтные и судостроительные верфи потеряли конкурентоспособность в области коммерческого судоремонта, - обратили внимание авторы законопроекта. - Особенно пострадали судоремонтные предприятия, находящиеся в морских портах и устьевых морских и речных портах, так как российский флот, задействованный в международном судоходстве, в значительной мере предпочел зарубежные верфи».

Министерство намерено вернуть соответствующую норму НК к редакции, действовавшей до 2002 г. Законопроект также предусматривает возможность верфей обратиться за возвратом входного НДС с закупок электроэнергии, воды, оборудования, материалов и запчастей для ремонта. Тем самым «будет восстановлен изначальный смысл судоремонта, подразумевающий восстановительную, но не добавленную стоимость судна», отметили авторы документа.

В Минпромторге прогнозируют, что в случае принятия законопроекта объем реализации услуг отечественной судоремонтной отрасли вырастет на 40% в течение двух лет, а к концу 1924 г. – удвоится. Предполагается, что это принесет дополнительные 7,5 млрд рублей начислений в бюджеты всех уровней до конца 2024 г.

Fishnews