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Поддержку бизнеса обсудили на заседании совета по инвестиционной деятельности в Сахалинской области. Фото пресс-службы правительства региона

Сахалинские власти готовят проект для поддержки бизнеса

В Сахалинской области собираются запустить интернет-проект для предпринимателей. С его помощью бизнесмены смогут сообщать о проблемах и получать поддержку.

Изменения, нацеленные на улучшение делового климата на Сахалине и Курилах, были озвучены на заседании регионального совета по инвестиционной деятельности. «Следует добиваться повышения инвестиционной привлекательности Сахалинской области, чтобы быть конкурентоспособными по отношению к другим субъектам Российской Федерации, странам Азиатско-Тихоокеанского региона», – заявил врио губернатора Валерий Лимаренко.

Работа по улучшению инвестиционного климата в регионе будет вестись по нескольким направлениям, доложил зампред областного правительства Кирилл Подберезный. Планируется сократить время выдачи разрешений и лицензий. Такое поручение уже дано заместителям председателя правительства области. Предстоящей осенью будет создан центр «Мой бизнес» – предназначенный для бизнесменов аналог многофункциональных учреждений «Мои документы». Действовать он будет в режиме одного окна.

Предполагается, что улучшить связь между бизнесом и властью поможет интернет-проект для предпринимателей, который заработает в ближайшее время. С его помощью бизнесмены смогут в онлайн-режиме сообщить о проблемах, требующих внимания органов власти, и добиться поддержки, рассказали в пресс-службе областного правительства.

«Создание комфортного делового климата остается актуальной задачей и для рыбохозяйственного комплекса – традиционной отрасли экономики региона. Работа по снятию административных барьеров ведется в том числе и совместно с региональным агентством по рыболовству», - заявили Fishnews в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

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