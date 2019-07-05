Новости
Представители ВНИРО рассказали о выпуске косаток и белух на специальной пресс-конференции. Фото пресс-службы администрации Приморского края

Рыбаков попросят приглядеть за косатками

ВНИРО попросил бригады рыбаков на побережье Охотского моря сообщать обо всех случаях встречи косаток и белух. Это поможет ученым определить, воссоединились ли освобожденные из бухты Средней животные с дикими сородичами.

Первая партия морских млекопитающих, доставленных на побережье Хабаровского края из бухты Средняя в Приморье, отправилась на волю 27 июня. В Охотское море ушли две косатки и шесть белух. Вторую группу планируют к перевозке уже на следующей неделе.

«Мы должны буквально до завтра согласовать дорожную карту, по которой животные будут выезжать. По нашему плану это будет происходить раз в две недели», - рассказал на пресс-конференции 4 июля директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин.

Перед выпуском белухи и косатки получили спутниковые метки. Как сообщает корреспондент Fishnews, эти маячки позволяют ученым постоянно отслеживать передвижение морских млекопитающих. Ожидаемый срок работы меток - от трех до шести месяцев.

«С точки зрения научных исследований, это потрясающий опыт для нас, для наших партнеров по данной работе, который позволит ответить на многие вопросы, касающиеся жизни животных на воле и в неволе, и в том числе их миграций в наших водах», - подчеркнул Кирилл Колончин.

По словам замдиректора ВНИРО по научной работе Вячеслава Бизикова, данные спутникового трекинга - самая интересная часть научного эксперимента, который отраслевая наука проводит совместно с Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук. Благодаря этому ученые получают новую информацию о поведении животных в естественных условиях.

Так, пара косаток уже через несколько дней после выпуска добралась до Тугурского залива к западу от Шантарских островов и резко изменила поведение. «Они стали рыскать, иногда разделяясь и отходя друг от друга до 20-25 км, а потом снова сходясь вместе. Мы это оцениваем как явный признак охотничьего поведения, - указал Вячеслав Бизиков, добавив, что в залив впадают несколько лососевых нерестовых рек. - Это правильное место, куда они пришли. Уже сейчас там есть морские млекопитающие - тюлени лахтак и ларга. Так что в принципе за их кормовую базу мы спокойны».

Сейчас по данным спутникового мониторинга морские хищники поднялись севернее и достигли Удской губы, где снова разошлись. «Они рыщут. Что они делают - охотятся, ищут семьи? Это нам предстоит выяснить», - заявил замдиректора ВНИРО. Он добавил, что институт направил запрос в Амурское теруправление Росрыболовства с просьбой дать поручение береговым рыболовным бригадам сообщать о всех случаях встречи косаток и белух.

«Сигнал с места позволит нам расширить сеть нашего мониторинга по побережью моря и в районах промысла. И если нам сообщат с места, что видели, например, группу косаток, а наша метка в это время будет там, мы будем иметь основания говорить, что животное воссоединилось с дикой группой косаток. Это собственно наша цель», - уточнил Вячеслав Бизиков.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: росрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

Елена АФАНАСЬЕВА

Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Крабовый гамбит»

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Seafood Expo Russia пора обрести свой голос

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей ГИНКЕЛЬ

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства

Андрей ГИНКЕЛЬ

Свою работу оцениваем по заполнению нерестилищ

Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем ВИЛКИН

Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи

Артем ВИЛКИН

Отзывы рыбаков помогают улучшить ЭПЖ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Хотим сохранить лучшие практики управления промыслом

Все интервью

Личное мнение

Член научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ Вячеслав ЗИЛАНОВ

Член научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ

Вячеслав ЗИЛАНОВ

Рыбакам надо звонить во все колокола

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Проекты по крабовым квотам нуждаются в доработке

Все материалы

Крупным планом

В прошлом году специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО провели полевые испытания бортового подхвата для добычи кильки. Фото пресс-службы КаспНИРХ

Наука ищет новые подходы к кильке

В прошлом году за рекордную «красную» путину Камчатка взяла почти 500 тыс. тонн лососей

Новые результаты Камчатки

Морское путешествие еще никогда не было таким комфортным. Фото предоставлено Bering Yachts

Bering-130. Роскошная яхта для покорения океанов

Компания «Витязь-Авто» представила проект берегового завода руководству отрасли на ВЭФ

Инвестквоты: период адаптации

Все материалы

События

Общее собрание ВАРПЭ утвердило приоритетные направления работы в 2019 г.

ВАРПЭ поставила задачи на год

Не первый год участником выставки в Брюсселе становится Южно-Курильский рыбокомбинат. Фото пресс-службы Росрыболовства

Брюссель как поле для новинок

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.