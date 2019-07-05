05 июля 2019 года

Рыбаков попросят приглядеть за косатками

ВНИРО попросил бригады рыбаков на побережье Охотского моря сообщать обо всех случаях встречи косаток и белух. Это поможет ученым определить, воссоединились ли освобожденные из бухты Средней животные с дикими сородичами.

Первая партия морских млекопитающих, доставленных на побережье Хабаровского края из бухты Средняя в Приморье, отправилась на волю 27 июня. В Охотское море ушли две косатки и шесть белух. Вторую группу планируют к перевозке уже на следующей неделе.

«Мы должны буквально до завтра согласовать дорожную карту, по которой животные будут выезжать. По нашему плану это будет происходить раз в две недели», - рассказал на пресс-конференции 4 июля директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин.

Перед выпуском белухи и косатки получили спутниковые метки. Как сообщает корреспондент Fishnews, эти маячки позволяют ученым постоянно отслеживать передвижение морских млекопитающих. Ожидаемый срок работы меток - от трех до шести месяцев.

«С точки зрения научных исследований, это потрясающий опыт для нас, для наших партнеров по данной работе, который позволит ответить на многие вопросы, касающиеся жизни животных на воле и в неволе, и в том числе их миграций в наших водах», - подчеркнул Кирилл Колончин.

По словам замдиректора ВНИРО по научной работе Вячеслава Бизикова, данные спутникового трекинга - самая интересная часть научного эксперимента, который отраслевая наука проводит совместно с Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук. Благодаря этому ученые получают новую информацию о поведении животных в естественных условиях.

Так, пара косаток уже через несколько дней после выпуска добралась до Тугурского залива к западу от Шантарских островов и резко изменила поведение. «Они стали рыскать, иногда разделяясь и отходя друг от друга до 20-25 км, а потом снова сходясь вместе. Мы это оцениваем как явный признак охотничьего поведения, - указал Вячеслав Бизиков, добавив, что в залив впадают несколько лососевых нерестовых рек. - Это правильное место, куда они пришли. Уже сейчас там есть морские млекопитающие - тюлени лахтак и ларга. Так что в принципе за их кормовую базу мы спокойны».

Сейчас по данным спутникового мониторинга морские хищники поднялись севернее и достигли Удской губы, где снова разошлись. «Они рыщут. Что они делают - охотятся, ищут семьи? Это нам предстоит выяснить», - заявил замдиректора ВНИРО. Он добавил, что институт направил запрос в Амурское теруправление Росрыболовства с просьбой дать поручение береговым рыболовным бригадам сообщать о всех случаях встречи косаток и белух.

«Сигнал с места позволит нам расширить сеть нашего мониторинга по побережью моря и в районах промысла. И если нам сообщат с места, что видели, например, группу косаток, а наша метка в это время будет там, мы будем иметь основания говорить, что животное воссоединилось с дикой группой косаток. Это собственно наша цель», - уточнил Вячеслав Бизиков.

Fishnews