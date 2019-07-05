05 июля 2019 года

Для Сахалинского морского колледжа продумывают варианты поддержки

Рыбопромышленники подчеркивают важность сохранения морского колледжа в Невельске. Отраслевая общественность участвует в поиске возможности оказывать региональную поддержку учебному заведению без потери его отраслевого статуса.

Вопрос отраслевого образования сегодня поднимается на многих площадках. Острые темы последних лет – повышение эффективности работы учебных заведений и их финансовой стабильности. Так, Сахалинский морской колледж в Невельске с 2013 г. является филиалом Дальрыбвтуза. Но, как отмечают сами сахалинцы, для поддержания достойной технической базы, необходимой при подготовке специалистов для рыбацкого флота, колледжу требуется дополнительная финансовая помощь.

Как сообщили в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, этот вопрос сегодня прорабатывается, но решение не лежит на поверхности. В случае взятия учебного заведения на баланс региона колледж потеряет лицензию подведомственного Росрыболовству учебного заведения, которая позволяет ему сегодня вести подготовку по профессиям для отрасли.

«Могу заверить, что работа в этом направлении ведется. На последнем заседании Общественный совет при Росрыболовстве поднимал вопрос подготовки кадров для рыбной промышленности. Мы работаем над вариантом с участием региона в судьбе невельского колледжа и очень надеемся, что сможем найти способ его поддержки. Потерять колледж нельзя, мы это точно понимаем», – заявил президент АРСО Максим Козлов на пресс-конференции в Южно-Сахалинске.

В ассоциации также высказали озабоченность вопросом привлечения в отрасль молодежи, сообщает корреспондент Fishnews. Эффективным механизмом, по мнению рыбаков, могла бы стать альтернативная служба на судах рыбопромыслового флота – ранее этот вопрос уже поднимался на уровне отрасли, но не был реализован. Но, как отметил Максим Козлов, Росрыболовство двигается в этом направлении: в структуре КамчатГТУ, к примеру, возобновил работу военный учебный центр. «Верно отмечено, что эту практику нужно распространять. Молодые люди, придя в отрасль, могли бы получать две профессии – общегражданскую и военную. Конечно, это было бы им интересно», – прокомментировал президент ассоциации.

Fishnews