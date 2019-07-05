05 июля 2019 года

Вячеслав Зиланов: Рыбакам надо звонить во все колокола

Систему рыбохозяйственных институтов в стране реформируют. Результаты таких изменений только предстоит оценить, но уже есть тревожные сигналы: о непростой ситуации свидетельствует обращение специалистов ПИНРО, рассказал член научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ Вячеслав Зиланов.

Реформу отраслевой науки он оценивает как опасную и непродуманную. «Практика последних шестидесяти с лишним лет (из которых почти тридцать – в новой России) показала рациональность сложившейся системы управления бассейновых научно-исследовательских институтов», - отметил Вячеслав Зиланов.

По его мнению, реформа приведет к снижению финансирования и усечению штатного расписания филиалов ВНИРО. «Сегодня они еще носят старые названия –ТИНРО, ПИНРО, АтлантНИРО и т.д., но уже как подразделения ВНИРО. Однако при таком реформировании и громких названий со временем не останется. И превратится ТИНРО, скажем, во Владивостокскую лабораторию ВНИРО по мониторингу за запасами дальневосточных рыб. Число научных сотрудников сократят в разы, да и в целом штат их будет соответствовать лабораторному статусу», - подчеркнул Вячеслав Зиланов.

«Пока что единственные, кто высказался по поводу реформы, – это ученые ПИНРО, которых кризис коснулся раньше всех, - заявил он. - Но если все так и будет продолжаться, то докатится и до всех остальных бассейновых НИИ. И даже до самого ВНИРО, откуда вышибут серьезных ученых и оставят тех, кто способен за пару минут любую справку составить, скачав информацию из интернета. Остановить эту разрушающую рыбохозяйственною науку реформу может только единый протест рыбопромышленников, ученых и региональных органов власти. Рыбакам надо звонить во все колокола, чтобы не допустить ликвидацию системы, оправдавшей себя на практике».

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