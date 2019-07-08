08 июля 2019 года

Вьетнам собирается прибавить в экспорте морепродуктов

В 2019 г. Вьетнам намерен заработать на поставках морепродуктов более 10 млрд долларов. Такую цифру озвучил директорат рыболовства Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама.

Глава директората рыболовства Нгуен Нгок Оай заявил 4 июля, что в оставшиеся несколько месяцев 2019 г. рыболовный сектор страны попытается достигнуть роста 4,65% по ВВП и 4,69% по выручке от экспорта.

Особое внимание планируется уделить вопросу отзыва «желтой карточки», которую Вьетнаму выдала Еврокомиссия. Напомним, что в ЕС посчитали недостаточными усилия азиатской республики в борьбе с браконьерством. Как отметил руководитель директората, с июля по конец октября рыбаки страны постараются выполнить четыре рекомендации Еврокомиссии, связанные с противодействием ННН-промыслу. Ожидается, что инспекторы из ЕС прибудут для проверки в начале ноября, сообщат корреспондент Fishnews со ссылкой на материалы вьетнамской прессы.

Кроме того, глава департамента развития производства в аквакультуре Ню Ван Кан заявил, что производители креветки примут ряд мер для сокращения себестоимости и повышения конкурентоспособности продукции. По словам руководителя департамента, производство креветки имеет большой потенциал роста, однако сейчас стоит сосредоточиться на улучшении качества продуктов, чтобы можно было попасть на рынки с высокими требованиями к качеству товаров.

По информации директората рыболовства, производство морепродуктов в первые шесть месяцев 2019 г. достигло 4 млрд долларов - на 0,7% выше, чем за тот же период прошлого года.

Fishnews