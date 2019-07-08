Новости
Участники трансарктической экспедиции

Российские ученые изучат ресурсы Арктики

Научно-исследовательское судно «Профессор Леванидов» 6 июля вышло из Владивостока в трансарктическую экспедицию. Рейс завершится через три месяца в Мурманске. Ученые проведут комплексные исследования промысловых запасов и среды их обитания.

В трансарктическом научном рейсе на НИС «Профессор Леванидов» примут участие сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и его филиалов – Тихоокеанского (ТИНРО), Полярного (ПИНРО) и Камчатского (КамчатНИРО).

«В каждом море по пути из Владивостока до Мурманска будут проведены специализированные исследования. В наших арктических морях: Чукотском, Восточно-Сибирском, Лаптевых, Карском и Баренцевом - ученые проведут комплекс работ – траловые, ихтиопланктонные, гидрохимические, акустические, бентосные. Будут отобраны сотни проб для анализа на борту и в лабораторных условиях. Также будем вести наблюдения за морскими млекопитающими. Такого масштаба исследований еще никогда не проводилось в России», – рассказал заместитель директора ВНИРО - руководитель ТИНРО Алексей Байталюк.

Экспедиция пройдет в довольно благоприятный период, когда акватория будет максимально очищена ото льда. Притом что в последние годы Северный морской путь в летний сезон стал более удобным для судоходства, причем даже без сопровождения ледоколов.

Исследования охватят два важных региона, через которые затекают водные массы и происходит миграция рыб в Арктику: Берингово и Чукотское моря на востоке и Баренцево море на западе. В число прикладных задач ученых входит обследование запасов минтая в Чукотском море, где промысловые скопления были впервые отмечены в 2015 и 2018 гг. В случае подтверждения данных можно будет приступать к разработке рекомендаций по освоению ресурса, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

Также специалисты определят объемы сайки в Восточно-Сибирском море и море Лаптевых. Запасы этого представителя тресковых, по предварительным данным, значительны и могут быть использованы для промышленного лова. Кроме того, для рыбной отрасли будет проведены исследования состояния запасов и потенциала использования крабов и крабоидов Чукотского и Восточно-Сибирского морей. Наконец, в ходе экспедиции будут собраны материалы, характеризующие донные сообщества северных морей, что позволит сделать вывод о возможности использования ресурсов глубин Арктики.

Вся полученная информация ляжет в основу прогнозирования дальнейшей динамики состояния запасов гидробионтов. Это позволит России формировать государственную политику по развитию северных территорий и по включению огромных арктических ресурсов в экономику.

Fishnews

  • Участники трансарктической экспедиции
  • Начальник ихтиологического отряда экспедиции Елена ВЕДИЩЕВА
  • Начальник ихтиологического отряда Елена ВЕДИЩЕВА и заместитель директора ВНИРО - руководитель ТИНРО Алексей БАЙТАЛЮК
  • Участники трансарктической экспедиции
  • Селфи на память
  • Капитан НИС «Профессор Леванидов» Алексей СТАФИКОПУЛО
  • Последние приготовления перед рейсом
  • Матрос НИС «Профессор Леванидов»
  • Профессор, доктор технических наук Иван ЛЕВАНИДОВ
  • Маршрут исследований
  • Научно-исследовательское судно Росрыболовства «Профессор Леванидов» возле причала перед выходом в Трансарктический переход из Владивостока в Мурманск.
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: владивостоккрабмурманск
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

    От первого лица

    Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

    Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

    Елена АФАНАСЬЕВА

    Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    «Крабовый гамбит»

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Seafood Expo Russia пора обрести свой голос

    Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей ГИНКЕЛЬ

    Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства

    Андрей ГИНКЕЛЬ

    Свою работу оцениваем по заполнению нерестилищ

    Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем ВИЛКИН

    Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи

    Артем ВИЛКИН

    Отзывы рыбаков помогают улучшить ЭПЖ

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края

    Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Хотим сохранить лучшие практики управления промыслом

    Все интервью

    Личное мнение

    Член научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ Вячеслав ЗИЛАНОВ

    Член научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ

    Вячеслав ЗИЛАНОВ

    Рыбакам надо звонить во все колокола

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

    Александр ДУПЛЯКОВ

    Проекты по крабовым квотам нуждаются в доработке

    Все материалы

    Крупным планом

    В прошлом году специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО провели полевые испытания бортового подхвата для добычи кильки. Фото пресс-службы КаспНИРХ

    Наука ищет новые подходы к кильке

    В прошлом году за рекордную «красную» путину Камчатка взяла почти 500 тыс. тонн лососей

    Новые результаты Камчатки

    Морское путешествие еще никогда не было таким комфортным. Фото предоставлено Bering Yachts

    Bering-130. Роскошная яхта для покорения океанов

    Компания «Витязь-Авто» представила проект берегового завода руководству отрасли на ВЭФ

    Инвестквоты: период адаптации

    Все материалы

    События

    Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

    Рыбоводная помощь Амуру

    Общее собрание ВАРПЭ утвердило приоритетные направления работы в 2019 г.

    ВАРПЭ поставила задачи на год

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.