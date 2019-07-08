08 июля 2019 года

Российские ученые изучат ресурсы Арктики

Научно-исследовательское судно «Профессор Леванидов» 6 июля вышло из Владивостока в трансарктическую экспедицию. Рейс завершится через три месяца в Мурманске. Ученые проведут комплексные исследования промысловых запасов и среды их обитания.

В трансарктическом научном рейсе на НИС «Профессор Леванидов» примут участие сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и его филиалов – Тихоокеанского (ТИНРО), Полярного (ПИНРО) и Камчатского (КамчатНИРО).

«В каждом море по пути из Владивостока до Мурманска будут проведены специализированные исследования. В наших арктических морях: Чукотском, Восточно-Сибирском, Лаптевых, Карском и Баренцевом - ученые проведут комплекс работ – траловые, ихтиопланктонные, гидрохимические, акустические, бентосные. Будут отобраны сотни проб для анализа на борту и в лабораторных условиях. Также будем вести наблюдения за морскими млекопитающими. Такого масштаба исследований еще никогда не проводилось в России», – рассказал заместитель директора ВНИРО - руководитель ТИНРО Алексей Байталюк.

Экспедиция пройдет в довольно благоприятный период, когда акватория будет максимально очищена ото льда. Притом что в последние годы Северный морской путь в летний сезон стал более удобным для судоходства, причем даже без сопровождения ледоколов.

Исследования охватят два важных региона, через которые затекают водные массы и происходит миграция рыб в Арктику: Берингово и Чукотское моря на востоке и Баренцево море на западе. В число прикладных задач ученых входит обследование запасов минтая в Чукотском море, где промысловые скопления были впервые отмечены в 2015 и 2018 гг. В случае подтверждения данных можно будет приступать к разработке рекомендаций по освоению ресурса, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

Также специалисты определят объемы сайки в Восточно-Сибирском море и море Лаптевых. Запасы этого представителя тресковых, по предварительным данным, значительны и могут быть использованы для промышленного лова. Кроме того, для рыбной отрасли будет проведены исследования состояния запасов и потенциала использования крабов и крабоидов Чукотского и Восточно-Сибирского морей. Наконец, в ходе экспедиции будут собраны материалы, характеризующие донные сообщества северных морей, что позволит сделать вывод о возможности использования ресурсов глубин Арктики.

Вся полученная информация ляжет в основу прогнозирования дальнейшей динамики состояния запасов гидробионтов. Это позволит России формировать государственную политику по развитию северных территорий и по включению огромных арктических ресурсов в экономику.

Fishnews

