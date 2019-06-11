11 июня 2019 года

«Профессор Леванидов» наведается к обитателям северных морей

Ученые подготовили программу работы масштабной трансарктической экспедиции на НИС «Профессор Леванидов». Рейс стартует в июле, специалисты выполнят съемки для оценки промзапасов рыб и беспозвоночных в пяти морях.

Совместную экспедицию проведут специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, его Тихоокеанского (ТИНРО) и Полярного (ПИНРО) филиалов. Планируется, что эти работы существенно пополнят знания о современном состоянии запасов и биоразнообразии водных биоресурсов и среде их обитания в арктических морях России. Сейчас идет согласование проекта рейсового задания и формируется состав научной команды.

На первом этапе будут проведены комплексные исследования водных биоресурсов западной части Берингова моря, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО. Ученые филиала выполнят донные траловые съемки для оценки запасов минтая, трески, палтусов, макрурусов, окуней, камбал, а также крабов и креветок.

Затем судно зайдет в порт Анадырь для частичной смены научной группы. Следующим этапом рейса «Профессора Леванидов» станет выполнение комплексной съемки в Чукотском и Восточно-Сибирском морях, а также в море Лаптевых.

В Карском море предполагается выполнить комплексную съемку по оценке запасов краба-стригуна опилио и сайки.

«Это очень большой и ответственный рейс, и подготовка к нему идет интенсивно и серьезно, – отметил директор ВНИРО Кирилл Колончин. – Работы в Северном Ледовитом океане запланированы совместно с Академией наук. Результаты таких комплексных и всесторонних исследований позволят глубже изучить арктические экосистемы».

Кроме того, специалисты выполнят гидрологические, гидрохимические, гидробиологические работы, которые позволят оценить кормовую базу и экологическое состояние экосистем. Также работы в море будут сопровождаться гидроакустическими исследованиями – по учету численности рыб – и визуальными наблюдениями за морскими млекопитающими в Арктике.

«Для оценки биологического разнообразия рыб и структуры ихтиоценов во всех районах исследований будут собираться пробы не только промысловых, но и непромысловых видов рыб, – рассказал замдиректора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала Алексей Байталюк. – В случае поимки редких видов, определить видовую принадлежность которых в рейсе не удастся, все экземпляры будут фиксироваться для последующего определения на берегу».

Экспедиция рассчитана примерно на три месяца. Конечный пункт рейса – порт Мурманска, который станет новым постоянным местом приписки «Профессора Леванидова».

Fishnews