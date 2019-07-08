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Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

Рыбоводная помощь Амуру

Весной 2019 года Амурский филиал ФГБУ «Главрыбвод» выпустил в Амур 65 млн штук молоди кеты. Теперь здесь готовятся заложить на инкубацию еще не менее 70 млн икринок.

«Задачу восстановления популяции лососевых можно решить только путем разумного сочетания их искусственного и естественного воспроизводства», – рассказал Fishnews начальник Амурского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Максим Коломоец. Этой точки зрения придерживаются многие отечественные ученые-ихтиологи. Исходя из этого строится и государственная стратегия воспроизводства водных биоресурсов.

По словам представителя Главрыбвода, искусственное выведение лосося в регионе носит масштабный характер. Например, счет амурских осетров и калуги, ежегодно выпускаемых в бассейн реки Амур, идет на миллионы штук.

В 2019 г. государственное задание по искусственному воспроизводству кеты Амурский филиал ФГБУ «Главрыбвод» перевыполнил: было выпущено более 62 млн штук (план - 60,5 млн), еще почти 3 млн молоди кеты - в рамках компенсационных мероприятий.

Сегодня Амурский филиал ФГБУ «Главрыбвод» – единственный на Дальнем Востоке, кто занимается искусственным воспроизводством осетровых видов рыб. С 2007 г. идет работа по формированию ремонтно-маточного осетрового стада, сейчас численность его уже превысила 600 экземпляров.

Ряд крупных российских компаний, таких как «РусГидро», «Транснефть», «Газпром», РЖД, для компенсации ущерба, нанесенного в результате их хозяйственной деятельности, добровольно участвуют в экологическом проекте по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в бассейне реки Амур. По их заказу в этом году планируется дополнительно выпустить еще порядка 150 тыс. штук амурского осетра и 400 тыс. штук сазана.

Помимо амурских осетровых видов рыб, Главрыбвод занимается искусственными воспроизводством уникального вида, занесенного в Красную книгу РФ, – сахалинского осетра. Нигде в мире его в искусственных условиях больше не выращивают, поэтому информация об особенностях биотехники разведения этой редкой рыбы практически отсутствует.

Полный текст читайте в рубрике «События» на сайте Fishnews.

  • Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня
  • Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня
  • Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня
  • Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня. Фото Марии Кабушкиной
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