10 июля 2019 года

Аквакультура может оценить планы по страхованию

Минсельхоз предложил план сельскохозяйственного страхования на 2020 г. – подготовка такого документа необходима для оказания господдержки. Субсидирование предусматривается и для товарной аквакультуры.

Проект приказа Минсельхоза «Об утверждении плана сельскохозяйственного страхования на 2020 г.» опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что с 1 января 2019 г. господдержку сельскохозяйственного страхования распространили на отрасль аквакультуры. Помощь предусматривается на случай эпизоотий, массовых отравлений гидробионтов, опасных явлений природы и т.д.

Представленный для обсуждения проект включает перечень объектов сельхозстрахования для оказания поддержки: в список вошли лососевые, осетровые, сомовые виды рыб. Также предложен предельный размер ставок для расчета размера субсидий.

Проект разработан на основании предложений уполномоченных органов власти регионов и объединения страховщиков, говорится в пояснительной записке.

По закону, Минсельхоз должен утвердить план сельскохозяйственного страхования не позже 31 июля.

Fishnews