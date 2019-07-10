10 июля 2019 года

Для экологически чистых продуктов готовят закон

Минсельхоз разработал проект закона, регулирующего производство экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Документ распространяется на отрасль аквакультуры.

В начале июля вице-премьер Алексей Гордеев утвердил дорожную карту по созданию российских брендов экологически чистой продукции. План предусматривает разработку проекта федерального закона «Об экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии».

Документ уже опубликовали на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Процедура общественного обсуждения продлится до 5 августа.

Планируется, что ФЗ будет регулировать отношения, связанные с производством, хранением, транспортировкой, маркировкой и реализацией экологически чистых сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе продукции аквакультуры.

Законопроект устанавливает понятия экологически чистых продукции и сельского хозяйства, требования к производству такой продукции. В частности, допускается применение только безопасных для человека и окружающей среды кормов и кормовых добавок для аквакультуры, под запретом методы генной инженерии. Также нельзя использовать упаковку, потребительскую и транспортную тару, которые могут привести к загрязнению продукции и окружающей среды.

Планируется, что подтверждать соответствие экологически чистой продукции и ее производства будут в форме добровольной сертификации. Производителей такой продукции предлагается вносить в специальный государственный реестр. Согласно законопроекту, после подтверждения соответствия производители экологически чистой продукции получат право наносить на упаковку товара соответствующую маркировку в виде комбинации знака и надписей.

Корреспондирующие поправки будут внесены в ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и «О развитии сельского хозяйства»

Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2021 г.

Fishnews