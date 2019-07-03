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Дорожную карту по созданию российских брендов экологически чистой продукции утвердил вице-премьер Алексей ГОРДЕЕВ. Фото из «Википедии»

В России хотят создать отрасль экологически чистых продуктов

Вице-премьер Алексей Гордеев утвердил дорожную карту по созданию российских брендов экологически чистой продукции. План включает комплекс мер госрегулирования и законодательных новаций.

Дорожная карта утверждена во исполнение поручения, которое президент Владимир Путин дал по итогам послания Федеральному Собранию в феврале. План подготовлен Минсельхозом и согласован с МИДом, Минкомсвязью, Минприроды, Минпромторгом, Роспотребнадзором, Россельхознадзором, Росаккредитацией и рядом других ведомств.

В частности, предполагается разработать проект федерального закона «Об экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии» и утвердить национальные стандарты ГОСТ Р. Они будут определять технические и технологические требования к экологически чистой продукции, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства.

Для оценки качества и соответствия продукции заявленным характеристикам и требованиям планируется создать, оснастить специальным оборудованием и аккредитовать сеть испытательных лабораторий. Полномочия по контролю за обращением экологически чистой продукции закрепят за Россельхознадзором и Роспотребнадзором отдельным постановлением правительства.

Согласно дорожной карте, для идентификации, продвижения и большей узнаваемости отечественной «органики» на внутреннем и внешнем рынках будет разработана специальная концепция российского бренда экологически чистой продукции и его суббрендов, а также предложен план стимулирующих мероприятий.

Алексей Гордеев отметил, что введение российского «зеленого» бренда соответствует лучшим мировым практикам развития отрасли органических продуктов питания. Более того, это поможет бороться с массовой фальсификацией экологически чистых продуктов питания, добавил зампред.

«С одной стороны, это позволит кратно повысить уровень доверия покупателей к российской экологически чистой продукции. С другой – защитить добросовестных производителей и вытеснить с рынка серый бизнес, спекулирующий темой органики и поставляющий на прилавки магазинов всякого рода био- и экофальсификат», – подчеркнул вице-премьер.

Напомним, в августе глава государства подписал закон «Об органической продукции…», который вступит в силу с 1 января 2020 г. Документ регулирует отношения, связанные с производством, хранением, транспортировкой, маркировкой и реализацией органической продукции. К ней отнесена и продукция аквакультуры.

Органической продукцией признаются экологически чистые сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, производство которых соответствует определенным требованиям. В частности, при производстве «органики» нельзя применять антибиотики, стимуляторы роста и откорма, гормональные препараты (кроме разрешенных в России). «Органику» будут маркировать специальным знаком.

Fishnews

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НазадМетки: аквакультураправительствороспотребнадзорроссельхознадзор
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