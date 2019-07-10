10 июля 2019 года

«Китайский Тайпей» вступил в SIOFA

К Соглашению о рыболовстве в южной части Индийского океана (SIOFA) присоединился Тайвань. Планируется, что это поможет ему развивать океанический промысел.

Участником SIOFA Тайвань стал под названием «Китайский Тайпей», пишет Taiwan News со ссылкой на Агентство по рыболовству Тайваня. В агентстве считают, что присоединение к соглашению упрочит права тайваньских рыбаков в Индийском океане и послужит развитию океанического промысла. Сейчас суда частично признанного государства добывают в Индийском океане 17 тыс. тонн рыбы в год.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Соглашение о рыболовстве в южной части Индийского океана (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement, SIOFA) было заключено в 2006 г., а вступило в силу в 2012 г. Цель - развитие долгосрочных мер по сохранению и управлению рыболовными ресурсами в макрорегионе.

Секретариат SIOFA расположен в Реюньоне - французском заморском департаменте, расположенном на одноименном острове в Индийском океане. К 2019 г. соглашение ратифицировали Австралия, Острова Кука, Евросоюз, Франция (от лица своих территорий в Индийском океане), Япония, Южная Корея, Маврикий, Сейшельские острова и Таиланд. Под наблюдением членов SIOFA находятся рыба-кабан Ричардсона, патагонский клыкач, солнечник, большеголов, катран и другие виды.

Fishnews