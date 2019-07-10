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Мурманских рыболовов просят сообщать о пойманной больной семге в водоемах области. Фото пресс-службы правительства региона

Мурманская семга продолжает болеть

В Мурманской области вновь регистрируются случаи заболевания дикого атлантического лосося, идущего на нерест в реки Кольского полуострова. Любителей, поймавших зараженную рыбу, просят сообщать об этом ветеринарным специалистам.

Больные производители семги обнаружены в бассейнах рек Кола и Тулома, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

В 2015 г. у семги Кольского полуострова был выявлен ульцеративный дермальный некроз лососевых (УДН). Ситуация повторялась последние четыре года. Болезнь в начальной стадии характеризуется появлением на теле рыбы серых пятен (колец), которые впоследствии изъязвляются, происходит вторичное инфицирование грибком сапролегния (белые пятна). Ослабленный лосось, особенно травмированный, погибает. Это заболевание для человека не опасно и поражает только производителей дикой семги. Возбудитель заболевания не выделен и не изучен. Методов лечения рыбы от УДН не существует.

В областном комитете по ветеринарии отметили, что в мурманских рыбоводных хозяйствах не выявлено возбудителей особо опасных вирусных и бактериальных болезней, характерных для лососевых.

По информации ведомства, в этом году группа специалистов проводит мониторинг акваторий Колы и Туломы, устанавливает общее состояние популяции атлантического лосося, оценивает нерестовую ситуацию. В состав группы входят представители Мурманского филиала Главрыбвода, Баренцево-Беломорского теруправления Росрыболовства, регионального управления Россельхознадзора, Полярного филиала ВНИРО (ПИНРО) и министерства рыбного и сельского хозяйства области. Продолжается отбор проб рыбы, воды, грунта для проведения комплексных лабораторно-диагностических исследований. Организован сбор и утилизация погибшей рыбы.

Учет идущей на нерест семги ведется с 6 июня на рыбоходе Нижне-Туломской ГЭС на Туломе и на рыбоучетном заграждении на Коле. Суммарно на 8 июля учтено прохождение 3662 экземпляров семги, из них 124 особи (3,3%) - с подозрением на УДН. Кроме того, в реке Кола у 11% рыб отмечаются травмы от орудий лова, в том числе сетей, и укусов зверей. Учтено 48 погибших особей. Если сравнивать ситуацию с 2018 г., то процент заболевшей семги в этом году ниже, отметили в ветеринарном комитете.

Владельцам рыбопромысловых участков рекомендовали продезинфицировать орудия лова и другое оборудование, а также организовать уничтожение погибшего лосося. На реке Кола Мурманский филиал Главрыбвода оборудовал места дезинфекции рыболовного инвентаря и экипировки на лицензионных пунктах в поселках Молочный и Шонгуй.

Региональный комитет по ветеринарии просит рыбаков-любителей сообщать обо всех фактах поимки лосося с поражениями в других водоемах Мурманской области (кроме рек Кола, Тулома и их притоков). Правила и адреса доставки рыбы указаны на сайте комитета.

Fishnews

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НазадМетки: лососьмурманскправительстворосрыболовствороссельхознадзор
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