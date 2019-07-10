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Руководитель департамента анадромных рыб Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Сергей МАРЧЕНКО

Катамнез амурского лосося

О тенденции изменения лососевых популяций в Амурском макрорегионе Fishnews рассказал руководитель департамента анадромных рыб ВНИРО Сергей Марченко. Он прокомментировал итоги «красной» путины 2018 г. и перспективы на текущий год.

«В 2018 году в реке Амур и Амурском лимане было добыто 20,4 тыс. тонн тихоокеанских лососей, из них горбуши – 1,8 тыс. тонн, летней кеты – 4,4 тыс. тонн и осенней кеты – 14,2 тыс. тонн, - привел цифры Сергей Марченко. - Показатель неплохой, если учитывать, что в начале текущего века вылов тихоокеанских лососей в этом районе не превышал 3 тыс. тонн. Однако нынешний период – это период снижения запасов амурских лососей (рис. 1)».

Руководитель департамента ВНИРО отметил, что максимальный вылов тихоокеанских лососей в XXI в. имел место в 2016 г., когда все категории пользователей добыли 63,1 тыс. тонн. В 2017 г. вылов сократился до 26,3 тыс. тонн. В 2018 г. снижение объемов добычи продолжилось. По мнению ученого, снижение обусловлено уменьшением численности красной рыбы, и в первую очередь слабыми подходами горбуши.

«Вполне вероятно, что деградация ее запасов связана с климатическим сдвигом. Так, в период ледостава в 2016 году из-за небольшого запаса снега, который в холодный период года играет роль теплоизолятора, в бассейнах нерестовых рек промерз сезонно-талый слой почв. Связывание грунтовых вод сопровождалось снижением расхода воды в нерестовых реках и стало причиной осыхания и промерзания нерестилищ, что привело к высокой смертности формировавшегося поколения горбуши. В результате численность дочернего поколения горбуши, вернувшегося в 2018 году, была почти на порядок ниже численности родительского поколения, отнерестившегося в 2016 году», - рассказал Сергей Марченко.

Специалист обратил внимание на мифологизацию роли заездков в снижении лососевых запасов на Амуре. «Особенностью амурского промысла является четкая дифференциация на две части, - констатировал Сергей Марченко. - Первая – это добыча лососей в Амурском лимане и в приустьевой части Амура, вторая – в основном русле Амура. Различается рыбалка на этих участках орудиями лова и объемами добычи. В Амурском лимане и в приустьевой части реки Амур в основном используются ставные неводы, в том числе заездки, и сети. Здесь добывается в среднем две трети амурских лососей. В основном русле промысел, как правило, ведется сетями, и здесь вылавливают одну треть амурских лососей. Непростые отношения между рыбаками, работающих на этих участках, и стали причиной информационных вбросов, которые мы наблюдаем в последние годы. Они же привели к формированию в обществе устойчивого стереотипа, который можно выразить фразой: «заездки – это стены смерти». Однако анализ промысла показал, что основными орудиями добычи амурских лососей являются сети (рис. 2), количество которых в 2017 году превышало 9 тыс. штук (рис. 3)».

По словам представителя ВНИРО, нынешняя ситуация с состоянием запасов на Амуре не уникальна: и по динамике вылова, и по влиянию климата, и по взаимоотношению между рыбаками сходные ситуации были и в царское, и в советское время. «Вылов тихоокеанских лососей в Амуре и Амурском лимане в 2016 году не идет ни в какое сравнение с объемами их добычи в начале XX века. Так, в 1910 году было добыто 99,1 тыс. тонн, а период уловов, превышавших 50 тыс. тонн, наблюдался в 1909-1913 годах (рис. 4)», - обратил внимание Сергей Марченко.

Он считает, что на промысле амурского лосося может негативно отразиться глобального потепления. «За последние 35 лет средняя годовая температура воздуха в бассейне Амура выросла на 1,3-1,5°С, - подчеркнул ученый. - Дальнейший рост температуры может сделать амурский бассейн непригодным для воспроизводства тихоокеанских лососей. Отмечу, что отраслевой наукой накоплены сведения о негативном влиянии высоких температур на выживаемость кеты и горбуши, в том числе для Амура. Например, гибель кеты в Амуре в 2011 году стала следствием перегрева речных вод. Однако влияние на тихоокеанских лососей оказывают и низкие температуры воды, например в периоды нереста, ледостава и покатной миграции молоди, а также во время ее выхода в морское прибрежье. Рассматривая глобальный процесс, необходимо говорить о климатическом сдвиге, который влечет за собой не только изменение температурных условий жизни, но и оказывает влияние на количество и частоту осадков, формирование паводкового и ледового режимов, развитие растительности и т.д.»

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

  • Руководитель департамента анадромных рыб Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Сергей МАРЧЕНКО
  • Рис. 1. Динамика вылова амурских лососей в XXI в.
  • Рис. 2. Соотношение вылова амурских лососей сетями и ставными неводами в 2012-2018 гг. Доля в уловах, %
  • Рис. 3. Количество сетей и ставных орудий лова в 2012-2018 гг.
  • Рис. 4. Динамика вылова амурских лососей с 1907 по 2018 гг.
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