Интервью

10 июля 2019 года
Руководитель департамента анадромных рыб Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Сергей МАРЧЕНКО

Катамнез амурского лосося

Сергей МАРЧЕНКО, Руководитель департамента анадромных рыб ВНИРО

Неспокойное обсуждение планов на предстоящую «красную» путину в бассейне реки Амур, а также неоднозначные итоги прошлогодней путины спровоцировали повышенный интерес рыбацкого сообщества к этой тематике. Это неудивительно, ведь запасы амурских лососей эксплуатируют сотни добывающих и перерабатывающих предприятий, а также десятки тысяч представителей КМНС и рыбаков-любителей. Руководитель департамента анадромных рыб Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Сергей Марченко рассказал журналу «Fishnews – Новости рыболовства» о тенденции изменения популяций красной рыбы в Амурском макрорегионе.

ВЕРОЯТНО ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКОЙ АНОМАЛИИ

– Сергей Леонидович, вы не первый год занимаетесь мониторингом лососей на Амуре. Можете прокомментировать результаты прошлогодней путины?

– В 2018 году в реке Амур и Амурском лимане было добыто 20,4 тыс. тонн тихоокеанских лососей, из них горбуши – 1,8 тыс. тонн, летней кеты – 4,4 тыс. тонн и осенней кеты – 14,2 тыс. тонн. Показатель неплохой, если учитывать, что в начале текущего века вылов тихоокеанских лососей в этом районе не превышал 3 тыс. тонн. Однако нынешний период – это период снижения запасов амурских лососей (рис. 1).

Максимальный вылов тихоокеанских лососей в XXI веке имел место в 2016 году, когда все категории пользователей добыли 63,1 тыс. тонн. В 2017 году вылов сократился до 26,3 тыс. тонн. В 2018 году снижение объемов добычи продолжилось. Оно было связано с уменьшением численности тихоокеанских лососей, и в первую очередь со слабыми подходами горбуши. Вполне вероятно, что деградация ее запасов связана с климатическим сдвигом. Так, в период ледостава в 2016 году из-за небольшого запаса снега, который в холодный период года играет роль теплоизолятора, в бассейнах нерестовых рек промерз сезонно-талый слой почв. Связывание грунтовых вод сопровождалось снижением расхода воды в нерестовых реках и стало причиной осыхания и промерзания нерестилищ, что привело к высокой смертности формировавшегося поколения горбуши. В результате численность дочернего поколения горбуши, вернувшегося в 2018 году, была почти на порядок ниже численности родительского поколения, отнерестившегося в 2016 году.

МИФОЛОГИЗАЦИЯ РОЛИ ЗАЕЗДКОВ

– Какими основными орудиями лова пользуются амурские рыбаки?

– Особенностью амурского промысла является четкая дифференциация на две части. Первая – это добыча лососей в Амурском лимане и в приустьевой части Амура, вторая – в основном русле Амура. Различается рыбалка на этих участках орудиями лова и объемами добычи. В Амурском лимане и в приустьевой части реки Амур в основном используются ставные неводы, в том числе заездки, и сети. Здесь добывается в среднем две трети амурских лососей. В основном русле промысел, как правило, ведется сетями, и здесь вылавливают одну треть амурских лососей. Непростые отношения между рыбаками, работающих на этих участках, и стали причиной информационных вбросов, которые мы наблюдаем в последние годы. Они же привели к формированию в обществе устойчивого стереотипа, который можно выразить фразой: «заездки – это стены смерти».

Однако анализ промысла показал, что основными орудиями добычи амурских лососей являются сети (рис. 2), количество которых в 2017 году превышало 9 тыс. штук (рис. 3). Чтобы представить масштабы использования сетей напомню, что лососевый промысел в Амуре ведется на участке от устья реки до Хабаровска, его протяженность около 1000 км. Иными словами, на каждые 100 метров реки приходилась 1 сеть.

Подтверждение того, что основным орудием лова амурских лососей являются сети, мы находим в результатах промысла в 2018 году. В этом же году внесен ряд важных изменений в правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. На реке Амур и в Амурском лимане:

- запрещено одновременное использование на рыболовных участках стационарных орудий добычи (вылова) (ставные невода, ставные невода типа «заездок»), закидных неводов и объячеивающих орудий добычи (вылова) (плавные сети);

- запрещено применение ставных сетей при промышленном (прибрежном) рыболовстве;

- увеличено расстояние между плавными сетями, находящимися на тонении, до 1 км;

- уменьшены размеры плавных сетей.

Благодаря ограничениям рыболовства на Амуре резко снизилось количество плавных сетей. В том числе за счет рыбодобывающих предприятий, работающих в приустьевой части реки, которые сознательно выбрали в качестве орудий лова заездки. И тем не менее, несмотря на увеличение количества заездков и сокращение количества плавных сетей и их размеров в 2018 году, именно последние сформировали 55% улова амурских лососей.

Привлекательность использования сетей на лососевом промысле очевидна. Они не требуют капитальных вложений. Они просты в применении. И, наконец, они значительно дешевле заездков.

ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ

– Были ли похожие ситуации за время наблюдений за промыслом на Амуре?

– Да, конечно. И по динамике вылова, и по влиянию климата, и по взаимоотношению между рыбаками сходные ситуации были и в царское, и в советское время.

Вылов тихоокеанских лососей в Амуре и Амурском лимане в 2016 году не идет ни в какое сравнение с объемами их добычи в начале XX века. Так, в 1910 году было добыто 99,1 тыс. тонн, а период уловов, превышавших 50 тыс. тонн, наблюдался в 1909-1913 годах (рис. 4).

Влияние климата на состояние запасов амурских лососей подробно описано в научной литературе. Например, в работах В.Я. Леванидова «Закономерности динамики численности лососей в бассейне Амура и пути воспроизводства запасов» и Р.И. Енютиной «Амурская горбуша (промыслово-биологический очерк)». В частности, в них подробно рассмотрено влияние расхода воды и других факторов среды на становление численности формирующегося поколения.

Взаимодействие между рыбаками, добывающими тихоокеанских лососей в приустьевой части Амура (в том числе в Амурском лимане) и в основном русле реки, в начале века по накалу страстей ничем не уступало современной ситуации. И причины конфликта были аналогичными – недолов кеты в основном русле Амура, который связывают с переловом тихоокеанских лососей заездками в приустьевой части реки. К сожалению, и в начале XX, и в начале XXI века те, кто рассуждает о необходимости ограничения промысла (вплоть до запрета) в приустьевой части реки, не поддерживают ограничений добычи лососей в основном русле.

– Как, по-вашему, следует распределять промысловую нагрузку в зависимости от местоположения?

– Одним из способов снижения напряженности между рыбаками было жесткое закрепление объемов вылова за муниципальными районами Хабаровского края. Например, в Стратегии промысла тихоокеанских лососей и гольцов в Хабаровском крае и Еврейской автономной области в путину 2019 года рекомендуются ограничения объемов добычи осенней кеты от прогнозируемого вылова для реки Амур и Амурского лимана:

- Николаевский район – 61,05%;

- Ульчский район – 38,95%.

Кроме того, регулирование промысла амурских лососей выполняется по результатам научно-исследовательских работ. Полученные оценки мощности и направления миграционных потоков будут использоваться для подготовки научных рекомендаций для региональной комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных рыб.

ЗАПРЕТ НУЖЕН, ХОТЯ ОН И НЕПОПУЛЯРЕН

На ДВНПС обсуждался вопрос о возможном запрете промышленного рыболовства лососей в бассейне Амура в Комсомольском, Нанайском, Амурском и Хабаровском районах Хабаровского края. Учитывая вероятные социальные последствия запрета, этот пункт не вошел в обсуждавшийся проект стратегии. Насколько такой запрет был бы целесообразен для восстановления запасов лосося с точки зрения науки?

– В окончательном варианте Стратегии промысла тихоокеанских лососей и гольцов в Хабаровском крае и Еврейской автономной области в путину 2019 года этот пункт присутствует. Более того, он есть в протоколе ДВНПС и вошел в приказ Минсельхоза России «Об установлении ограничения рыболовства в отношении отдельных видов водных биологических ресурсов и в отношении использования отдельных видов орудий добычи (вылова) в 2019 году».

Запреты и ограничения промысла всегда были и будут непопулярными мерами регулирования рыболовства. Однако мы руководствуемся статьей 2 закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», которая предусматривает приоритет сохранения водных биоресурсов перед их коммерческим использованием. Аналогичные меры по регулированию промысла амурских лососей применялись в Советском Союзе. Об их эффективности мы можем судить по тому, что запас осенней кеты был сохранен, а его потенциал позволил достичь значительных объемов добычи в середине 2010-х годов. При этом меры, применявшиеся с 1950-х годов, были куда более жесткими. Так, вводился полный запрет на все виды рыболовства за исключением научного лова и в целях воспроизводства, а в приустьевой части реки работали лишь три заездка и ограниченное количество сетей.

Запрет, вводимый в текущем году, – вынужденный. Он обусловлен как снижением запасов осенней кеты в реке Амур, так и смещением основного района ее воспроизводства в реке Амгунь. Аналогичная ситуация наблюдалась в середине XX века: нерестовая часть ареала тихоокеанских лососей сдвигалась в нижнюю часть бассейна Амура и ограничения рыболовства проходили в том же направлении. Здесь необходимо отметить, что даже тотальный запрет на вылов осенней кеты в приустьевой части Амура и в Амурском лимане не обязательно приведет к росту ее вылова в основном русле реки. Это связано с хомингом лососей: они для воспроизводства занимают не только родные реки, но проходят на нерестилища, с которых скатились мальками. Иными словами, более 50% производителей, миновав акваторию Амура, располагающуюся в пределах Николаевского и севера Ульчского районов, пройдут в реку Амгунь, а не будут подниматься по основному руслу Амура.

ЧЕМ ЧРЕВАТО ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ

– Происходят ли какие-то физиологические изменения амурских лососей вследствие экологических, климатических, промысловых и иных причин?

– Говорить о прямых физиологических изменениях, наверное, некорректно. Выход за физиологическую норму вследствие экологических, климатических, промысловых и иных факторов сопровождается смертью объекта, а его нахождение в пределах критических зон приводит к повышенной смертности и появлению разного рода уродств.

Кроме того, под влиянием селективности орудий лова наблюдается измельчание рыб, а излишний пресс промысла способен изменять сроки и интенсивность нерестовой миграции как родительских, так и дочерних поколений. Изменения климата и экологической обстановки также влияют на численность рыб, изменяют сроки и динамику их миграций.

Есть ли угроза промыслу лососей на Амуре вследствие глобального потепления?

– Угроза такая есть. За последние 35 лет средняя годовая температура воздуха в бассейне Амура выросла на 1,3-1,5°С. Дальнейший рост температуры может сделать амурский бассейн непригодным для воспроизводства тихоокеанских лососей. Отмечу, что отраслевой наукой накоплены сведения о негативном влиянии высоких температур на выживаемость кеты и горбуши, в том числе для Амура. Например, гибель кеты в Амуре в 2011 году стала следствием перегрева речных вод.

Однако влияние на тихоокеанских лососей оказывают и низкие температуры воды, например в периоды нереста, ледостава и покатной миграции молоди, а также во время ее выхода в морское прибрежье. Рассматривая глобальный процесс, необходимо говорить о климатическом сдвиге, который влечет за собой не только изменение температурных условий жизни, но и оказывает влияние на количество и частоту осадков, формирование паводкового и ледового режимов, развитие растительности и т.д.

Вопросы подготовил Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, журнал «Fishnews – Новости рыболовства»

Июль 2019 г.

  • Руководитель департамента анадромных рыб Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Сергей МАРЧЕНКО
  • Рис. 1. Динамика вылова амурских лососей в XXI веке
  • Рис. 2. Соотношение вылова амурских лососей сетями и ставными неводами в 2012-2018 годах. Доля в уловах, %
  • Рис. 3. Количество сетей и ставных орудий лова в 2012-2018 годах
  • Рис. 4. Динамика вылова амурских лососей с 1907 по 2018 годы. Вылов, тыс. тонн
  • Промысел лосося на Амуре
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