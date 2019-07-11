11 июля 2019 года

На Алтае не хотят прощаться с «любительскими» участками

Заксобрание Алтайского края предлагает сохранить для Западно-Сибирского бассейна норму об участках для любительской рыбалки. Парламентарии отмечают, что пользователи некоторых водоемов значительно разнообразили их ихтиофауну.

Федеральный закон о любительском рыболовстве вступит в силу с 1 января 2020 г. Он предусматривает, что участки для организации любительского лова можно будет оставить в районах добычи в Байкальском, Дальневосточном, Северном, Восточно-Сибирском рыбохозяйственных бассейнах. В остальных случаях договоры будут действовать до 31 декабря 2020 г.

Депутаты Алтайского края подготовили поправки, распространяющие действие нормы о «любительских» участках на Западно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Алтайского краевого законодательного собрания, в регионе есть 20 участков для любительского и спортивного рыболовства. При этом, по оценке депутатов, только на трех участках - Бешенцевском, Чесноковском и Сорочьелоговском водохранилищах - рыболовство организовано должным образом: там регулярно проводятся работы по очистке водоемов и уборка прибрежной территории.

«Зарыбление этих водоемов привело к улучшению видового состава ихтиофауны, увеличилась доля ценных видов рыб - щуки, сазана, судака. Так, на рыбопромысловом участке «Большечеремшанский» Сорочьелоговского водохранилища на реке Большая Черемшанка Первомайского района запущен и прижился ценный вид рыбы - судак, а также новые виды рыб - сазан, толстолобик, белый амур. Данный водный объект стал водоемом, на котором можно организовывать спортивные соревнования любого уровня, включая международные», - отметил заместитель председателя профильного комитета АКЗС Сергей Серов.

Проект изменений направили в Совет законодателей при Федеральном собрании РФ для подготовки заключения.

Fishnews