11 июля 2019 года

В реки Хабаровского края заселяют осетрят

Рыбоводные заводы ФГБУ «Главрыбвод» приступили к выпуску молоди осетровых видов в Хабаровском крае. По государственному заказу в этом году планируется переселить в дикую природу более 1,2 млн штук.

С Анюйского завода уже отправлено 357,5 тыс. мальков калуги и 345 тыс. экземпляров молоди амурского осетра, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Хабаровского края.

«Воспроизводство популяции осетровых и выпуск молоди в реку мы проводим поэтапно. Прежде всего, необходимо достичь определенного веса каждого малька: для калуги – не менее 5 г, для амурского осетра – в среднем 2,4 г. 17 июля планируем выпустить еще не менее 120 тыс. мальков. Работы продлятся до конца августа, - рассказала начальник отдела рыбоводства Амурского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Ольга Антипова.

По ее словам, в июне для искусственного воспроизводства выловили самку сахалинского осетра в реке Тумнин Советско-Гаванского района. После необходимых процедур на инкубацию в Анюйский завод отправили партию икры общим весом 1,6 кг - 46,4 тыс. штук. Сейчас на предприятии подращивают 14,5 тыс. личинок.

Параллельно на заводах готовятся к закладке икры осенней кеты. Выпускать молодь будут весной 2020 г, планируемый объем для предприятий региона составляет 45 млн мальков. В этом году уже выпущено 50 млн штук.

Всего в Хабаровском крае воспроизводством осетровых и лососевых видов рыб занимаются семь заводов. Из них три – государственные, они отправляют молодь в Амур и его притоки – реки Анюй, Гур и Амгунь. Еще четыре частных завода расположены в Советско-Гаванском, Охотском и Ванинском районах.

Fishnews