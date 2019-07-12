12 июля 2019 года

Госдума приняла уточнения в правила возмещения вреда ВБР

В третьем чтении приняты поправки в закон о рыболовстве, уточняющие порядок возмещения вреда, причиненного водным биоресурсам. Документ направлен в Совет Федерации.

Законопроект правительство внесло в Госдуму в декабре 2018 г. В третьем чтении поправки приняли 11 июля.

Изменения, в частности, вносятся в пункт 3 части 2 статьи 13 закона о рыболовстве: правительство будет устанавливать размер и порядок определения крупного ущерба, причиненного водным биоресурсам.

Кроме того, в новой редакции изложат статью 53, сообщает корреспондент Fishnews. Размер причиненного ВБР вреда будет определяться в соответствии с таксами, утвержденными правительством. Также для этого будут использоваться методики, утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства. При отсутствии соответствующих такс и методик размер вреда рассчитают, исходя из затрат на восстановление водных биоресурсов.

Fishnews