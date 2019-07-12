12 июля 2019 года

Ученые вновь наведались к донским ракам

В Ростовской области провели очередные мониторинговые исследования популяций рака. Согласно полученным результатам, нерест прошел благополучно, условия обитания признаны благоприятными.

Сотрудники Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ) завершили обработку результатов исследований. Мониторинг проводили с 23 мая по 7 июня в реке Дон, включая водоемы поймы, а также в бассейне реки Сал, Усть-Манычском, Веселовском и Пролетарском водохранилищах, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала. Ученые оценивали состояние популяций раков, сроки и ход биологических процессов в весенне-летний период.

Наблюдения показали, что условия обитания ракообразных были благоприятными. Этому способствовало отсутствие весеннего паводка практически во всех водоемах.

Специалисты филиала отметили, что гибель раков в период нереста не зафиксирована, биологические процессы проходили в обычные сроки, случаев ржавопятнистого заболевания в уловах не обнаружено.

В период исследований в Дону и водоемах поймы икра на плеоподах самок была на стадии вылупления личинок. В Веселовском, Усть-Манычском, Пролетарском водохранилищах и в бассейне реки Сал личинки были на стадии перехода на самостоятельный образ жизни. Практически завершилась линька годовиков и двухлеток раков, половозрелых самцов и не участвующих в размножении самок.

Во время мониторинга встречались раки размером 7-14 см. Средняя длина самок - от 10,8 до 11,1 см, самцов –10,5-11,4 см. Средняя масса самок составляла от 35,4 до 42,7 г, самцов – от 35,2 до 46,7 г.

Материалы мониторинговых исследований использованы для разработки прогнозов состояния раковых запасов в Ростовской области.

Fishnews

