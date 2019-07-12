12 июля 2019 года

Как Россия встретит День рыбака

Рыбацкий праздник отметят во многих уголках страны. Планируются встречи Нептуна, гастрономические фестивали, состязания по любительской рыбалке, концерты, флешмоб, квест и даже награждение победительниц конкурса красоты.

Камчатка: визит Нептуна и чествование красавиц

В камчатской столице День рыбака собирались отметить 13 июля, однако из-за прогнозируемого проливного дождя праздничные мероприятия перенесли на 14 июля. Как сообщили Fishnews в правительстве региона, гвоздем программы станет появление из Авачинской бухты Нептуна в окружении свиты, а также флешмоб, в котором примут участие более 100 артистов.

На главной сцене праздника выступят вокальные и танцевальные коллективы, пройдет награждение победительниц конкурса красоты «Мисс Северной Пацифики» и участников конкурса «Папа, мама я – рыбацкая семья».

Также можно будет посетить Аллею рыболовецкой славы, ознакомиться с рассказами о ключевых вехах, крупнейших предприятиях и известных представителях рыбной отрасли Камчатки. Для детей и родителей организуют семейный парк развлечений «Клевое место» и квест «Школа юного рыболова». В течение праздника будет работать этническая площадка, зоны с настольными играми и творческими мастер-классами по керамике, рисованию и созданию арт-объектов.

В Южно-Сахалинске отпразднуют в парке

В административном центре Сахалинской области празднование состоится 14 июля в Городском парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. Вокальные и танцевальные коллективы выступят для гостей на стилизованной рыбацкой сцене. Собравшихся поприветствует Нептун. Кроме того, все желающие смогут узнать о десяти способах приготовления ухи, отметили в пресс-службе парка.

Для детей и их родителей организуют зону с игровыми модулями, рядом установят площадку детского творчества «Шум прибоя».

В Находке - мотокросс и дискотека

День рыбака Находка отметит 14 июля городскими гуляниями в микрорайоне Ливадия, где базируется большинство рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий города. Собравшихся на берегу озера Ливадийского ждут выступления творческих коллективов и спортивных федераций, конкурсы и розыгрыши, театрализованное представление. Будет организована выездная торговля, сообщили в городской администрации.

Начнутся народные гуляния с состязаний по мотокроссу. После него власть временно перейдет в руки Морского царя. Свита Нептуна грозится не жалеть воду и как следует искупать участников праздника. А потом всех ждет дискотека.

Во Владивостоке попотчуют ухой

Праздник в дальневосточной столице традиционно состоится на Спортивной набережной 14 июля. Жителям и гостям Приморья планируется раздать более 2 тыс. порций горячей ухи и чая из полевых кухонь, сообщили в пресс-службе администрации региона. В этот день также можно будет принять участие в играх «Морской бой», «Мегавистер» и «Рыбацкая шхуна», в различных конкурсах и спеть песню «Рыба моей мечты». Украшением станет появление Нептуна со свитой, он «посвятит» всех собравшихся в рыбаки.

На протяжении всего праздника будут выступать лучшие творческие коллективы края, а также группы «Бриолин» и «Ураган», которые споют вместе с собравшимися.

Рыболовы Оренбуржья посостязаются

Празднование в Оренбурге состоится 13 июля на реке Урал на территории парка-отеля «Нежинка». В программе фестиваль по ловле поплавочной удочкой, конкурсы, викторины и выступление творческих коллективов. Для детей будут работать аниматоры. Как сообщили в областном правительстве, все желающие смогут отведать настоящей ухи, которую приготовят прямо на берегу.

НАО проведет турнир по рыбной ловле

В Нарьян-Маре тоже пройдут соревнования - 13 июля на реке Куя в районе озера Харитоново, сообщили в пресс-службе администрации НАО. Как отмечают организаторы, в ходе состязаний участники турнира используют собственную экипировку, снасти и снаряжение. Для собравшихся будет организована концертно-развлекательная программа, работа детской игровой площадки и выездная торговля.

В Архангельске - ярмарка и дегустация

В Архангельске День рыбака отметят 12 июля на площади Ломоносовского дворца культуры, сообщили в городской администрации. Гостей праздника ждет ярмарка и дегустация продукции Архангельского тралового флота, мастер-классы по росписи и игры для детей, выставка картин и фотографий. В программе также концерт с участием творческих коллективов Архангельска и полевая кухня «Поморская уха».

Мурманску дадут рок-концерт

В Мурманске местом проведения Дня рыбака 14 июля станет Центральный стадион профсоюзов. Организаторы праздника подготовили программу с конкурсами, игровыми флэшмобами и творческими выступлениями. Специальные гости концерта – поп-рок-группа «Братья Грим» и Сергей Бобунец, известный публике по лидерству в группе «Смысловые галлюцинации», отметили в правительстве региона.

В Астраханской области – гастрономические соревнования

В Астрахани праздничные мероприятия пройдут на центральной набережной Волги 14 июля, сообщили Fishnews в областном министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности. Главным событием станет «Фестиваль ухи». Участие в нем примут шесть районов области, каждый из них представит свой старинный, фирменный рецепт ухи.

На главной сцене праздника у Петровского фонтана выступят гармонисты ансамбля «Русский строй», коллектив «Астраханская песня», ансамбль традиционной песни астраханских казаков и другие творческие коллективы. Вдоль набережной развернется «Город мастеров», где народные умельцы со всего региона представят ярмарку-выставку ремесел, сувениров и изделий декоративно-прикладного искусства: ткачества, лозоплетения, чаканоплетения, гончарного ремесла и лепки из глины. У всех желающих будет возможность поучаствовать в мастер-классах. Праздник завершит красочный салют.

На Ростовщине - фестиваль «Таганрогский осетр»

Осетровым фестивалем отметят День рыбака в Таганроге 14 июля. Праздник объединит любителей и профессионалов рыболовного и парусного спорта, а также кулинарного мастерства, подчеркнули в управлении информационной политики правительства Ростовской области.

На берегу Таганрогского залива запланированы зрелищная парусная гонка, турнир по рыбной ловле, конкурс на лучшую уху, тематические мастер-классы, экскурсия по отделениям парусного спорта и гребли на байдарках и каноэ, а также анимационная программа для детей.

На Рыбинском море проведут соревнования по спортивной рыбалке

В Ярославской области праздничные мероприятия пройдут 14 июля на курорте «Ярославское взморье» на берегу Рыбинского водохранилища. По информации пресс-службы регионального правительства, праздник начнется со спортивных соревнований - «Рыболовной олимпиады». Затем откроются ярмарки рыбной продукции, изделий народных промыслов и товаров для рыбалки. В акватории водохранилища будут организованы катание на катерах и другие водные развлечения.

На гастрономическом конкурсе лучшие повара области сварят уху и другие блюда, которые смогут продегустировать гости праздника. Для них же будут работать музей Рыбинского моря, этнопарк и кузница.

В Керчи пройдет «Рыбный пир» и выступит «PIZZA»

В городе Керчь праздник будет отмечать в течение двух дней, сообщили в Азово-Черноморском теруправлении Росрыболовства. Традиционно на городской набережной пройдет выставка рыбной продукции, морские прогулки по Керченскому проливу вблизи Крымского моста, парад тельняшек, дегустация наваристой рыбацкой ухи. А вечером состоится праздничный концерт и красочный фейерверк. Главным подарком для керчан станет выступление московской группы «PIZZA».

Любителей рыбных угощений ждет гастрономический фестиваль «Рыбный пир» и «Гриль-фест», которые были впервые проведены в прошлом году. Керчанам будут представлены рыбные деликатесы, приготовленные прямо на их глазах – обжаренные во фритюре, подрумяненные на мангале или запеченные в фольге.

Для Феодосии подготовили мастер-класс

В Музее рыбы и рыболовства города Феодосия ко Дню рыбака проведут мастер-класс по росписи гипсовой рыбки и концерт артистов Крымской государственной филармонии «Вечер хорошего настроения». Экспозиция музея насчитывает более 5000 экспонатов, среди которых снасти, чучела рыб и морских животных, монеты с изображением обитателей морских глубин, модели рыбацких кораблей и многое другое, отметили в Азово-Черноморском теруправлении Росрыболовства.

В Старом Крыму устроят квест

В День рыбака в доме-музее К. Г. Паустовского в городе Старый Крым пройдет квест для школьников «Уроки рыбной ловли». Как сообщили в АЧТУ ФАР, в саду музея у пруда в «Уголке рыбака» участников игры познакомят с произведениями Константина Паустовского, в которых увлекательно и поэтично описана рыбалка. Пройдет викторина и мастер-класс по изготовлению бумажных корабликов.

Севастополь ждут народные гуляния и мастер-классы

В самом «рыбацком» районе Севастополя – Камышовой бухте – 14 июля пройдут ярмарка рыбной продукции, выставки, будут организованы фотозоны, сварена роскошная царская уха. Поздравить рыбаков прибудет владыка морей – Нептун, он откроет большой праздничный гала-концерт.

На площадке Дворца культуры рыбаков пройдут мастер-классы народных ремесел, ярмарка декоративно-прикладного искусства, а завершит торжества праздничный фейерверк, сообщили в городском департаменте сельского хозяйства.

Калининградская область встретит Нептуна

Дня рыбака решили совместить с Днем города 13 июля на курорте Пионерском. Праздник начнется с торжественного шествия к пляжу у порта, где запланирована встреча с Нептуном, подчеркнули в городской администрации. Далее – концерт с участием солистов и различных вокальных и танцевальных коллективов.

В программе также ярмарка мастеров Калининградской области; фестиваль уличной еды; а также «Рыцарское подворье» с метанием копий, стрельбой из лука, выставкой оружия и утвари, исторической кухней.

Fishnews